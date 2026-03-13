Polizei Bielefeld

POL-BI: Auftakt in die Radsaison - Infostand auf dem Siegfriedplatz am 21.03.2026 von 10:00 bis 15:00 Uhr

Bielefeld (ots)

KK/ Bielefeld - Mit den ersten warmen Tagen startet auch wieder die Fahrradsaison - der perfekte Zeitpunkt, um Lust aufs Radfahren zu machen und sich über aktuelle Themen zu informieren.

Unter dem Motto "Auftakt Radsaison" lädt die Verkehrsunfallprävention der Polizei Bielefeld gemeinsam mit der Verkehrswacht, dem ADFC und dem Amt für Verkehr der Stadt Bielefeld alle Bürgerinnen und Bürger herzlich zu einem Infostand ein.

Am 21.03.26 in der Zeit von 10:00-15:00h haben Interessierte die Gelegenheit, ihr Fahrrad auf Verkehrssicherheit checken zu lassen und sich rund um das Thema Radfahren zu informieren.

Der Infostand richtet sich ausdrücklich an alle Altersgruppen, Gelegenheitsfahrer, Pendler und Familien. Das Team vor Ort beantwortet gerne Ihre Fragen, gibt praktische Hinweise und freut sich auf den persönlichen Austausch.

Eine Fahrradregistrierung findet an dem Tag NICHT statt.

Kommen Sie vorbei, informieren Sie sich und starten Sie gemeinsam mit uns in eine aktive Radsaison!

