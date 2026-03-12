PRESSEPORTAL Presseportal Logo

Polizei Bielefeld

POL-BI: Eigentümer einer Münzeinwurf Kassette gesucht

Bielefeld (ots)

HC/ Bielefeld - Mitte- Am Montag, 09.03.2025, übergab ein Bielefelder der Polizei eine aufgefundene Münzeinwurf Kassette. Die Polizei sucht den Eigentümer.

Der Hausmeister einer Schule hatte gegen 06:15 Uhr in einem Weg unmittelbar neben der Josefstraße, Höhe der Hausnummer 16, eine Münzeinwurf Kassette gefunden. Er übergab den Fund der Polizei. Bislang liefen die Ermittlungen hinsichtlich des Eigentümers und eines möglichen Tatortes negativ.

Die Polizei fragt, wer kann Hinweise zu der auf den Fotos abgebildeten Kassette geben? Zeugenhinweise nimmt das Kriminalkommissariat 13 unter 0521-545-0 entgegen.

