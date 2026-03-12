POL-BI: Eigentümer einer Münzeinwurf Kassette gesucht
Bielefeld (ots)
HC/ Bielefeld - Mitte- Am Montag, 09.03.2025, übergab ein Bielefelder der Polizei eine aufgefundene Münzeinwurf Kassette. Die Polizei sucht den Eigentümer.
Der Hausmeister einer Schule hatte gegen 06:15 Uhr in einem Weg unmittelbar neben der Josefstraße, Höhe der Hausnummer 16, eine Münzeinwurf Kassette gefunden. Er übergab den Fund der Polizei. Bislang liefen die Ermittlungen hinsichtlich des Eigentümers und eines möglichen Tatortes negativ.
Die Polizei fragt, wer kann Hinweise zu der auf den Fotos abgebildeten Kassette geben? Zeugenhinweise nimmt das Kriminalkommissariat 13 unter 0521-545-0 entgegen.
Rückfragen von Journalisten bitte an:
Polizeipräsidium Bielefeld
Leitungsstab/ Presse- und Öffentlichkeitsarbeit
Kurt-Schumacher-Straße 46
33615 Bielefeld
Sonja Rehmert (SR), Tel. 0521/545-3020
Katja Küster (KK), Tel. 0521/545-3195
Sarah Siedschlag (SI), Tel. 0521/545-3021
Michael Kötter (MK), Tel. 0521/545-3022
Hella Christoph (HC), Tel. 0521/545-3023
Fabian Rickel (FR), Tel. 0521/545-3024
Caroline Steffen (CS), Tel. 0521/545-3026
Lukas Reker (LR), Tel. 0521/545-3222
E-Mail: pressestelle.bielefeld@polizei.nrw.de
https://bielefeld.polizei.nrw/
Außerhalb der Bürodienstzeit: Leitstelle, Tel. 0521/545-0
Original-Content von: Polizei Bielefeld, übermittelt durch news aktuell