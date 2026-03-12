Polizei Bielefeld

POL-BI: Jugendliche Schläger gesucht

Bielefeld (ots)

HC/ Bielefeld- Sennestadt- Mehrere Jugendliche schlugen Freitagabend, 06.03.2026, unvermittelt auf einen Spaziergänger ein und verletzten ihn.

Ein 42-jähriger Bielefelder ging um 21:00 Uhr an dem See in der Parkanlage am Sennestadtring und dem Reichowplatz spazieren. Unvermittelt griffen ihn drei bis vier dunkel gekleidete Jugendliche aus dem Hinterhalt an und schlugen auf ihn ein. Anschließend flüchtete die Gruppe in unbekannte Richtung. Der Bielefelder erlitt leichte Verletzungen, die ambulant im Krankenhaus versorgt werden musste. Er erstattete am 08.03.2026 auf der Polizeiwache eine Strafanzeige.

Die Polizei sucht Zeugen, die Beobachtungen im Umfeld des Tatortes gemacht haben.

Hinweise nimmt das Kriminalkommissariat 14 unter 0521-545-0 entgegen.

Original-Content von: Polizei Bielefeld, übermittelt durch news aktuell