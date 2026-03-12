Polizei Bielefeld

POL-BI: Vorsicht vor hohen Geldgeschenkversprechungen - Masche Vorschussbetrug

Bielefeld (ots)

HC/ Bielefeld- Stadtgebiet- Die Polizei Bielefeld warnt vor Betrüger, die sich als schwerkranke Person ausgeben und ihr angeblich großes Vermögen verschenken wollen. Niemand hat etwas zu verschenken!

Am Mittwoch, 11.03.2026, erstattete ein Ehepaar aus Bielefeld bei der Polizei eine Strafanzeige.

Sie waren im Dezember in einem bekannten Messenger-Dienst von einer Person kontaktiert worden, die vorgab, eine kranke Frau zu sein. Die Person behauptete, in Frankreich zu leben und das Ehepaar ausgewählt zu haben, um ihnen ihr Vermögen im Wert von 250 000 Euro zu schenken. Dafür sollte das Paar sich zunächst an die Rechtsanwältin der Person wenden.

Die kontaktierte vermeintliche Rechtsanwältin schickte den Bielefeldern als Beweis für ihre Identität ein Foto von der Vorderseite eines Personalausweises. Das Foto des Personalausweises hatten die Betrüger zuvor bei einem Identitätsdiebstahl erlangt. Die Betrüger (in Form der angeblichen Rechtsanwältin) verlangten dann von dem Paar, mehrere Geldüberweisungen durchzuführen, um anschließend das Vermögen der vermeintlich sterbenskranken Frau von 250 000 Euro zu erhalten. Dies begründeten sie mit anfallenden Verwaltungsgebühren und fälligen Steuern. Um die Abwicklung seriös wirken zu lassen, schickten die Betrüger den Bielefeldern Fotos von offiziell aussehenden Fake-Dokumenten.

Die Bielefelder überwiesen mehrfach die geforderten Geldbeträge an verschiedene Konten im Ausland. Schließlich kamen ihnen Zweifel und sie erstatteten bei der Polizei eine Anzeige.

Seien Sie misstrauisch, wenn unbekannte Personen Ihnen hohe Geldsummen oder Erbschaften schenken wollen! Überweisen Sie keine Geldbeträge an Personen, die sie nicht kennen! Seriöse Transaktionen erfordern keine Vorauszahlungen!

Original-Content von: Polizei Bielefeld, übermittelt durch news aktuell