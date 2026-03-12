PRESSEPORTAL Presseportal Logo

POL-BI: Vorsicht vor hohen Geldgeschenkversprechungen - Masche Vorschussbetrug

Bielefeld (ots)

HC/ Bielefeld- Stadtgebiet- Die Polizei Bielefeld warnt vor Betrüger, die sich als schwerkranke Person ausgeben und ihr angeblich großes Vermögen verschenken wollen. Niemand hat etwas zu verschenken!

Am Mittwoch, 11.03.2026, erstattete ein Ehepaar aus Bielefeld bei der Polizei eine Strafanzeige.

Sie waren im Dezember in einem bekannten Messenger-Dienst von einer Person kontaktiert worden, die vorgab, eine kranke Frau zu sein. Die Person behauptete, in Frankreich zu leben und das Ehepaar ausgewählt zu haben, um ihnen ihr Vermögen im Wert von 250 000 Euro zu schenken. Dafür sollte das Paar sich zunächst an die Rechtsanwältin der Person wenden.

Die kontaktierte vermeintliche Rechtsanwältin schickte den Bielefeldern als Beweis für ihre Identität ein Foto von der Vorderseite eines Personalausweises. Das Foto des Personalausweises hatten die Betrüger zuvor bei einem Identitätsdiebstahl erlangt. Die Betrüger (in Form der angeblichen Rechtsanwältin) verlangten dann von dem Paar, mehrere Geldüberweisungen durchzuführen, um anschließend das Vermögen der vermeintlich sterbenskranken Frau von 250 000 Euro zu erhalten. Dies begründeten sie mit anfallenden Verwaltungsgebühren und fälligen Steuern. Um die Abwicklung seriös wirken zu lassen, schickten die Betrüger den Bielefeldern Fotos von offiziell aussehenden Fake-Dokumenten.

Die Bielefelder überwiesen mehrfach die geforderten Geldbeträge an verschiedene Konten im Ausland. Schließlich kamen ihnen Zweifel und sie erstatteten bei der Polizei eine Anzeige.

Seien Sie misstrauisch, wenn unbekannte Personen Ihnen hohe Geldsummen oder Erbschaften schenken wollen! Überweisen Sie keine Geldbeträge an Personen, die sie nicht kennen! Seriöse Transaktionen erfordern keine Vorauszahlungen!

Rückfragen von Journalisten bitte an:

Polizeipräsidium Bielefeld
Leitungsstab/ Presse- und Öffentlichkeitsarbeit
Kurt-Schumacher-Straße 46
33615 Bielefeld

Sonja Rehmert (SR), Tel. 0521/545-3020
Katja Küster (KK), Tel. 0521/545-3195
Sarah Siedschlag (SI), Tel. 0521/545-3021
Michael Kötter (MK), Tel. 0521/545-3022
Hella Christoph (HC), Tel. 0521/545-3023
Fabian Rickel (FR), Tel. 0521/545-3024
Caroline Steffen (CS), Tel. 0521/545-3026
Lukas Reker (LR), Tel. 0521/545-3222

E-Mail: pressestelle.bielefeld@polizei.nrw.de
https://bielefeld.polizei.nrw/

Außerhalb der Bürodienstzeit: Leitstelle, Tel. 0521/545-0

  • 11.03.2026 – 15:32

    POL-BI: Drohne überfliegt Bundeswehrgelände

    Bielefeld (ots) - FR / Bielefeld / Minden - Eine unbekannte Drohne überflog am Donnerstag, 05.03.2026, das Gelände der Bundeswehr an der Weseraue in Minden. Der Staatsschutz der Polizei Bielefeld sucht Zeugen. Nach dem aktuellen Kenntnisstand wurde die Drohne gegen 20:25 Uhr über dem Areal gesichtet. Nach einem kurzen Überflug des Geländes flog die Drohne anschließend über die Weser in Richtung Minden Dankersen ...

    mehr
  • 11.03.2026 – 11:50

    POL-BI: Touran-Fahrer nach Unfall gesucht

    Bielefeld (ots) - HC/ Bielefeld- Mitte- Nach einem Auffahrunfall am Dienstagmittag, 10.03.2026, ließ ein Touran-Fahrer den jugendlichen Unfallgegner zurück und setzte seine Fahrt fort. Ein 17-jähriger Bielefelder befuhr gegen 14:20 Uhr mit seinem Kleinkraftrad Peugeot die Teutoburger Straße und beabsichtigte nach links in die Ravensberger Straße einzubiegen. Dabei fuhr ihm ein Taxi-Fahrer auf. Der Fahrer stieg aus, ...

    mehr
