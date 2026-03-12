Polizei Bielefeld

POL-BI: Goldmünzen und Geld gestohlen

Bielefeld (ots)

FR / Bielefeld / Mitte - Am Dienstag, 10.03.2026, entkam ein Einbrecher mit seiner Beute aus einer Wohnung in der Straße Auf dem Langen Kampe. Die Polizei sucht Zeugen.

Nach dem aktuellen Kenntnisstand gelangte der Täter zwischen 12:00 Uhr und 13:00 Uhr in den Hausflur des Mehrfamilienhauses, im Bereich zwischen der Hanfstraße und der Lohbreite. Dort brach er eine Wohnungstür auf und durchsuchte die Räume nach Wertsachen. Er nahm Bargeld und Goldmünzen an sich und flüchtete anschließend in eine unbekannte Richtung.

Zeugen melden sich bitte mit Hinweisen zur Tat, zu tatverdächtigen Personen oder zum Verbleib der Beute beim Kriminalkommissariat 13 unter der 0521/545-0.

Original-Content von: Polizei Bielefeld, übermittelt durch news aktuell