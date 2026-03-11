PRESSEPORTAL Presseportal Logo

Polizei Bielefeld

POL-BI: Sicherheitsgefahr durch gefährlichen Eingriff in den Luftverkehr

Bielefeld (ots)

HC/ Bielefeld- Senne- Unbekannte gefährdeten durch Sachbeschädigungen in der Nacht von Montag auf Dienstag, 10.03.2026, den Flugverkehr auf dem Flugplatz Bielefeld.

Ein Mitarbeiter des Flugplatzes stellte bei der Begehung der Landebahn am Dienstagmorgen um 07:00 Uhr fest, dass an einem Rollweg sieben Rollweglampen beschädigt worden waren. Die Lampen dienen in der Dunkelheit den landenden Flugzeugen als Beleuchtung für die Landebahn. Ist diese nicht vorhanden, besteht eine erhebliche Sicherheitsgefahr. Der Sachschaden beläuft sich auf mehrere tausend Euro.

Um 18:00 Uhr am Montagabend befanden sich die Lampen in unversehrtem Zustand.

Zeugen, die in dem Tatzeitraum Beobachtungen gemacht haben, werden gebeten, sich an das Kriminalkommissariat 11 unter 0521-545-0 zu wenden.

Rückfragen von Journalisten bitte an:

Polizeipräsidium Bielefeld
Leitungsstab/ Presse- und Öffentlichkeitsarbeit
Kurt-Schumacher-Straße 46
33615 Bielefeld

Sonja Rehmert (SR), Tel. 0521/545-3020
Katja Küster (KK), Tel. 0521/545-3195
Sarah Siedschlag (SI), Tel. 0521/545-3021
Michael Kötter (MK), Tel. 0521/545-3022
Hella Christoph (HC), Tel. 0521/545-3023
Fabian Rickel (FR), Tel. 0521/545-3024
Caroline Steffen (CS), Tel. 0521/545-3026
Lukas Reker (LR), Tel. 0521/545-3222

E-Mail: pressestelle.bielefeld@polizei.nrw.de
https://bielefeld.polizei.nrw/

Außerhalb der Bürodienstzeit: Leitstelle, Tel. 0521/545-0

Original-Content von: Polizei Bielefeld, übermittelt durch news aktuell

