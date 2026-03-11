POL-BI: Sicherheitsgefahr durch gefährlichen Eingriff in den Luftverkehr
Bielefeld (ots)
HC/ Bielefeld- Senne- Unbekannte gefährdeten durch Sachbeschädigungen in der Nacht von Montag auf Dienstag, 10.03.2026, den Flugverkehr auf dem Flugplatz Bielefeld.
Ein Mitarbeiter des Flugplatzes stellte bei der Begehung der Landebahn am Dienstagmorgen um 07:00 Uhr fest, dass an einem Rollweg sieben Rollweglampen beschädigt worden waren. Die Lampen dienen in der Dunkelheit den landenden Flugzeugen als Beleuchtung für die Landebahn. Ist diese nicht vorhanden, besteht eine erhebliche Sicherheitsgefahr. Der Sachschaden beläuft sich auf mehrere tausend Euro.
Um 18:00 Uhr am Montagabend befanden sich die Lampen in unversehrtem Zustand.
Zeugen, die in dem Tatzeitraum Beobachtungen gemacht haben, werden gebeten, sich an das Kriminalkommissariat 11 unter 0521-545-0 zu wenden.
