POL-BI: Kreidezeichnungen waren keine Gaunerzinken

Bielefeld (ots)

FR / Bielefeld / Stieghorst - Am Montagabend, 09.03.2026, meldeten mehrere Anwohner im Bereich Löllmannshof verdächtige Kreidemarkierungen in Eingangsbereichen. Einen Tag später klärte sich der Sachverhalt auf.

Am Montagabend meldeten mehrere Anwohner vermeintliche Gaunerzinken, die sich an Eingangsbereichen von Häusern befanden. Diese konnten sich die Bielefelder nicht erklären und informierten zur Sicherheit die Polizei. Die Beamten erkannten vor Ort einen Halbkreis, einen Pfeil und einen Fisch. Weitere Feststellungen oder Erkenntnisse konnten zunächst nicht gewonnen werden.

Einen Tag später meldete sich ein Anwohner einer Nachbarstraße bei der Polizei und klärte den Sachverhalt auf. Die Kreidezeichnungen stammten in diesem Fall nicht von einer unbekannten Einbrecherbande, sondern von seiner 4-jährigen Tochter.

Die Polizei betont: Es war richtig, dass die Anwohner die verdächtigen Feststellungen gemeldet haben. Generell gilt, dass Bürgerinnen und Bürger bei verdächtigen Beobachtungen lieber einmal zu viel, als zu wenig anrufen sollten. Nur so können frühzeitig weitere polizeiliche Maßnahmen getroffen werden.

