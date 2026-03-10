PRESSEPORTAL Presseportal Logo

mehr Themen

Die Presseportal-AppGoogle PlayApp Store
Alle Meldungen
Folgen
Keine Meldung von Polizei Bielefeld mehr verpassen.
Warum muss ich meine Email-Adresse eingeben?

Polizei Bielefeld

POL-BI: Drei Fußgänger bei Verkehrsunfall leicht verletzt

Bielefeld (ots)

MK/Bielefeld (Oldentrup) - Am Montag, 09.03.2026, gegen 08:10 Uhr kam es in Bielefeld-Oldentrup, nahe der Potsdamer Straße, zu einem Verkehrsunfall mit drei leichtverletzten Fußgängern.

Nach bisherigen Ermittlungen fuhr ein 47-jähriger Fahrzeugführer aus Bielefeld mit seinem Ford auf der Oldentruper Straße stadtauswärts. Aus bislang ungeklärter Ursache kam er mit seinem Kastenwagen nach links von der Fahrbahn ab und überfuhr eine Verkehrsinsel. Auf der Insel hielten sich zum Unfallzeitpunkt eine 63-jährige Bielefelderin, eine 40-jährige Bielefelderin sowie ein 6-jähriges Mädchen aus Bielefeld auf, das sich in einem Kinderwagen befand. Alle drei Personen wurden vom Fahrzeug erfasst und leicht verletzt. Das Kind sowie die 63-Jährige wurden vorsorglich zur weiteren medizinischen Untersuchung in ein Krankenhaus gebracht. Die Polizei hat die Ermittlungen zur Unfallursache aufgenommen.

Rückfragen von Journalisten bitte an:

Polizeipräsidium Bielefeld
Leitungsstab/ Presse- und Öffentlichkeitsarbeit
Kurt-Schumacher-Straße 46
33615 Bielefeld

Sonja Rehmert (SR), Tel. 0521/545-3020
Katja Küster (KK), Tel. 0521/545-3195
Sarah Siedschlag (SI), Tel. 0521/545-3021
Michael Kötter (MK), Tel. 0521/545-3022
Hella Christoph (HC), Tel. 0521/545-3023
Fabian Rickel (FR), Tel. 0521/545-3024
Caroline Steffen (CS), Tel. 0521/545-3026
Lukas Reker (LR), Tel. 0521/545-3222

E-Mail: pressestelle.bielefeld@polizei.nrw.de
https://bielefeld.polizei.nrw/

Außerhalb der Bürodienstzeit: Leitstelle, Tel. 0521/545-0

Original-Content von: Polizei Bielefeld, übermittelt durch news aktuell

Alle Meldungen
Folgen
Keine Meldung von Polizei Bielefeld mehr verpassen.
Warum muss ich meine Email-Adresse eingeben?
  • Druckversion
  • PDF-Version
Orte in dieser Meldung
Themen in dieser Meldung
Weitere Meldungen: Polizei Bielefeld
Weitere Meldungen: Polizei Bielefeld
Alle Meldungen Alle
  • 10.03.2026 – 12:52

    POL-BI: Warnung vor Fake-SMS ("Smishing") von der Bank

    Bielefeld (ots) - HC/ Bielefeld- Stadtgebiet- Die Polizei Bielefeld warnt vor gefälschten SMS und E-Mails, die vermeintlich von Ihrer Bank stammen. Am Samstag, 07.03.2026, erhielt eine Bielefelderin gegen 22:30 Uhr eine SMS, die augenscheinlich von ihrer Bank stammte. Nachdem sie die Betrugs-Nachricht geöffnet hatte, wurde sie weiter auf eine Homepage geleitet, welche vom Design her wie die Seite ihrer Bank aussah. Dort ...

    mehr
  • 10.03.2026 – 10:30

    POL-BI: Audi SUV-Insassen nach versuchtem Diebstahl gesucht

    Bielefeld (ots) - HC/ Bielefeld- Baumheide- Eine Täterin scheiterte am Freitagmorgen, 06.03.2026, bei dem Versuch, einem Bielefelder die Goldkette vom Hals zu stehlen. Die Beifahrerin eines schwarzen Audi SUV sprach, gegen 08:15 Uhr, an der Siebenbürger Straße einen 68-jährigen Fußgänger an und fragte zunächst nach einer Wegbeschreibung zu einer Kirche. Die Frau stieg aus und bot dem Bielefelder eine Goldkette für ...

    mehr
Das könnte Sie auch interessieren
Das könnte Sie auch interessieren