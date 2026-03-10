Polizei Bielefeld

POL-BI: Drei Fußgänger bei Verkehrsunfall leicht verletzt

Bielefeld (ots)

MK/Bielefeld (Oldentrup) - Am Montag, 09.03.2026, gegen 08:10 Uhr kam es in Bielefeld-Oldentrup, nahe der Potsdamer Straße, zu einem Verkehrsunfall mit drei leichtverletzten Fußgängern.

Nach bisherigen Ermittlungen fuhr ein 47-jähriger Fahrzeugführer aus Bielefeld mit seinem Ford auf der Oldentruper Straße stadtauswärts. Aus bislang ungeklärter Ursache kam er mit seinem Kastenwagen nach links von der Fahrbahn ab und überfuhr eine Verkehrsinsel. Auf der Insel hielten sich zum Unfallzeitpunkt eine 63-jährige Bielefelderin, eine 40-jährige Bielefelderin sowie ein 6-jähriges Mädchen aus Bielefeld auf, das sich in einem Kinderwagen befand. Alle drei Personen wurden vom Fahrzeug erfasst und leicht verletzt. Das Kind sowie die 63-Jährige wurden vorsorglich zur weiteren medizinischen Untersuchung in ein Krankenhaus gebracht. Die Polizei hat die Ermittlungen zur Unfallursache aufgenommen.

Original-Content von: Polizei Bielefeld, übermittelt durch news aktuell