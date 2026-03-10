Polizei Bielefeld

POL-BI: Audi SUV-Insassen nach versuchtem Diebstahl gesucht

Bielefeld (ots)

HC/ Bielefeld- Baumheide- Eine Täterin scheiterte am Freitagmorgen, 06.03.2026, bei dem Versuch, einem Bielefelder die Goldkette vom Hals zu stehlen.

Die Beifahrerin eines schwarzen Audi SUV sprach, gegen 08:15 Uhr, an der Siebenbürger Straße einen 68-jährigen Fußgänger an und fragte zunächst nach einer Wegbeschreibung zu einer Kirche. Die Frau stieg aus und bot dem Bielefelder eine Goldkette für einen kleinen Geldbetrag zum Kauf an. Während Sie ihm die Kette um den Hals legte, nutzte sie dabei die Ablenkung, um die von dem Bielefelder getragene Kette zu entwenden.

Das Opfer bemerkte direkt den Diebstahl und verlangte die sofortige Rückgabe. Nachdem die Unbekannte dem Fußgänger die Kette zurückgegeben hatte, setzte sie sich wieder auf den Beifahrersitz des SUV und der PKW entfernte sich in Richtung Rabenhof.

Der Bielefelder beschrieb die Beifahrerin als circa 30 Jahre alt, ungefähr 160 cm groß und mit langen dunklen Haaren zu einem Pferdeschwanz gebunden. Sie war mit einer dunklen Bluse mit farblichen Applikationen und einem dunklen Rock bekleidet.

Der Fahrer soll circa 30 Jahre alt sein und hatte einen Vollbart. Sie fuhren einen schwarzen Audi SUV neuerer Bauart.

Zeugenhinweise nimmt das Kriminalkommissariat 13 unter 0521-545-0 entgegen.

