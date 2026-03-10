PRESSEPORTAL Presseportal Logo

Polizei Bielefeld

POL-BI: U-Haft nach Verfolgungsfahrt

Bielefeld (ots)

FR / Bielefeld / Mitte - In der Nacht von Freitag auf Samstag, 07.03.2026, wurden drei Personen vorläufig festgenommen, nachdem sie vor der Polizei geflüchtet waren. Ein Mann ging in Untersuchungshaft.

Gegen 00:25 Uhr bemerkten Polizisten einen Opel Corsa, der auf der August-Bebel-Straße, in Richtung Detmolder Straße, ohne Licht fuhr. Bei der Überprüfung des Kennzeichens stellten die Beamten fest, dass für das Fahrzeug kein Versicherungsschutz bestand. Als sie dem Fahrer auf der Detmolder Straße Anhaltezeichen gaben, beschleunigte dieser auf etwa 160 km/h und flüchtete in Richtung Autobahn.

Schließlich parkte der Fahrer das Auto an einem Firmengelände in Höhe der Waldenburger Straße. Die drei Insassen flüchteten sodann in unterschiedliche Richtungen zu Fuß. Im Zuge der Fahndung konnten das Trio jedoch angetroffen und festgenommen werden.

Der Fahrer, ein 42-Jähriger ohne festen Wohnsitz und mit deutscher Staatsangehörigkeit, hatte Alkohol und Drogen konsumiert und besaß keine gültige Fahrerlaubnis. Ihm wurden Blutproben auf der Polizeiwache Ost entnommen. Er muss sich nun für diverse Delikte verantworten: Kfz-Rennen, Fahren unter Drogeneinflusses und ohne Fahrerlaubnis, Verstoß gegen das Pflichtversicherungsgesetz, unbefugter Gebrauch von Kraftwagen.

Die minderjährigen Mitfahrer, zwei 16-Jährige aus Düren, wurden ihren Erziehungsberechtigten übergeben.

Da die Eigentumsverhältnisse des Autos ungeklärt blieben, wurde es sichergestellt. Zudem bestand kein Versicherungsschutz für den Corsa.

Der 42-Jährige wurde am Samstag, 07.03.2026, auf Antrag der Staatsanwaltschaft Bielefeld beim Amtsgericht Bielefeld vorgeführt. Ein Haftrichter erließ einen Untersuchungshaftbefehl, da der Haftgrund der Fluchtgefahr vorlag.

Original-Content von: Polizei Bielefeld, übermittelt durch news aktuell

