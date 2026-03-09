Polizei Bielefeld

POL-BI: Drei Autos in Brackwede durchwühlt

Bielefeld (ots)

FR / Bielefeld / Brackwede - Zwischen Freitag und Samstag, 07.03.2026, durchsuchte ein unbekannter Dieb drei Autos nach Wertsachen. Er entkam mit seiner Beute. Die Polizei sucht Zeugen.

Aus einem VW Beetle, der in der Straße Am Wittenbrink geparkt stand, entwendete der Unbekannte eine Steppjacke, eine Steppweste und ein Portemonnaie. Das Fahrzeug war mutmaßlich nicht verschlossen.

An der Schulstraße, zwischen Raymondstraße und der Mackebenstraße, wurde ein Skoda Octavia, durchwühlt. Ob das Fahrzeug verschlossen war, ist unklar. Es wurde nichts entwendet.

Auch ein Range Rover, der in der Straße Auf der Siegenegge stand, wurde ergebnislos nach Wertsachen durchsucht. Zum Zeitpunkt der Feststellung war das Auto unverschlossen.

Die Tatzeiten liegen im Zeitraum von 17:30 Uhr am Freitag, 06.03.2026, und 11:00 Uhr am 07.03.2026.

Zeugen melden sich bitte mit Hinweisen zu verdächtigen Personen oder zu den Taten beim Kriminalkommissariat 13 unter der 0521/545-0.

