Polizei Bielefeld

POL-BI: Einbruch in Restaurant

Bielefeld (ots)

FR / Bielefeld / Mitte - Ein Einbrecher stahl am frühen Freitagmorgen, 06.03.2026, ein Portemonnaie aus einem Restaurant an der Obernstraße. Die Polizei sucht Zeugen.

Gegen 04:00 Uhr brach ein unbekannter Täter gewaltsam in ein Restaurant an der Obernstraße, nahe des Bunnemannplatzes, ein. Er durchsuchte die Räume nach Wertsachen und nahm ein Portemonnaie mit Bargeld an sich. Anschließend flüchtete er in eine unbekannte Richtung.

Anhand von Videoaufzeichnungen kann der Täter wie folgt beschrieben werden: männlich, schlank und mit dunklen kurzen Haaren. Er trug eine schwarze Jacke und eine dunkle Hose.

Zeugen melden sich bitte mit Hinweisen zur Tat oder zu tatverdächtigen Personen beim Kriminalkommissariat 13 unter der 0521/545-0.

