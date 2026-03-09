PRESSEPORTAL Presseportal Logo

Polizei Bielefeld

POL-BI: Einbruch in Restaurant

Bielefeld (ots)

FR / Bielefeld / Mitte - Ein Einbrecher stahl am frühen Freitagmorgen, 06.03.2026, ein Portemonnaie aus einem Restaurant an der Obernstraße. Die Polizei sucht Zeugen.

Gegen 04:00 Uhr brach ein unbekannter Täter gewaltsam in ein Restaurant an der Obernstraße, nahe des Bunnemannplatzes, ein. Er durchsuchte die Räume nach Wertsachen und nahm ein Portemonnaie mit Bargeld an sich. Anschließend flüchtete er in eine unbekannte Richtung.

Anhand von Videoaufzeichnungen kann der Täter wie folgt beschrieben werden: männlich, schlank und mit dunklen kurzen Haaren. Er trug eine schwarze Jacke und eine dunkle Hose.

Zeugen melden sich bitte mit Hinweisen zur Tat oder zu tatverdächtigen Personen beim Kriminalkommissariat 13 unter der 0521/545-0.

Rückfragen von Journalisten bitte an:

Polizeipräsidium Bielefeld
Leitungsstab/ Presse- und Öffentlichkeitsarbeit
Kurt-Schumacher-Straße 46
33615 Bielefeld

Sonja Rehmert (SR), Tel. 0521/545-3020
Katja Küster (KK), Tel. 0521/545-3195
Sarah Siedschlag (SI), Tel. 0521/545-3021
Michael Kötter (MK), Tel. 0521/545-3022
Hella Christoph (HC), Tel. 0521/545-3023
Fabian Rickel (FR), Tel. 0521/545-3024
Caroline Steffen (CS), Tel. 0521/545-3026
Lukas Reker (LR), Tel. 0521/545-3222

E-Mail: pressestelle.bielefeld@polizei.nrw.de
https://bielefeld.polizei.nrw/

Außerhalb der Bürodienstzeit: Leitstelle, Tel. 0521/545-0

Original-Content von: Polizei Bielefeld, übermittelt durch news aktuell

