Polizei Bielefeld

POL-BI: Wechseltrick erfolgreich - Zeugen gesucht

Bielefeld (ots)

HC/ Bielefeld- Mitte- Am Donnerstag, 05.03.2026, gelang es einem Täter in einem Geschäft eine Angestellte abzulenken und um Geld zu betrügen.

Ein Mann beabsichtigte, gegen 15:00 Uhr, in der Niedernstraße, nahe der Altstädter Kirchstraße, Ware im Wert von knapp 4 Euro mit einem 50-Euro-Schein zu bezahlen. Während die Kassiererin begann, das Rückgeld abzuzählen, verstrickte der Unbekannte sie in ein Gespräch. Er lenkte die Bielefelderin ab und verlangte den 50-Euro-Schein zurück, so dass er schließlich sowohl mit dem Wechselgeld als auch mit den 50 Euro das Geschäft wieder verließ. Die Mitarbeiterin bemerkte erst etwas später, dass sie Opfer eines Betruges geworden war.

Die Kassiererin beschrieb den Täter als circa 170 bis 175 cm groß, schlank, mit gebräunter Haut, mit schwarzen Haaren, leichtem Bart und rundem Gesicht. Er war mit einer Jeansjacke bekleidet und trug eine Brille mit eckigen getönten Gläsern sowie einen auffälligen goldfarbenen Ring mit rotem Stein.

Zeugenhinweise nimmt das Kriminalkommissariat 15 unter 0521-545-0 entgegen.

