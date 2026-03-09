Polizei Bielefeld

POL-BI: Unfallflucht nur kurzzeitig gelungen

Bielefeld (ots)

HC/ Bielefeld - Mitte- Schildesche- In den frühen Stunden des Sonntags, 08.03.2026, flüchtete ein betrunkener und unter Drogen stehender PKW-Fahrer nach einem Unfall mit drei leichtverletzten Personen.

Der Fahrer eines 3er BMW fuhr gegen 00:55 Uhr auf dem Ostwestfalendamm in Fahrtrichtung BAB, kurz vor der Ausfahrt Johannistal, auf einen auf dem rechten Fahrstreifen vorausfahrenden BMW auf. Durch die Wucht des Aufpralls wurde der 5er BMW eines 19-jährigen Bielefelders auf den linken Fahrstreifen geschleudert und kam dort zum Stehen. Drei Insassen des 5er BMW erlitten bei dem Unfall leichte Verletzungen, die ambulant in Krankenhäuser versorgt werden mussten.

Der Unfallverursacher flüchtete über die Abfahrt Johannistal. Ein Zeuge berichtete den Streifenbeamten am Unfallort, dass ihm der flüchtige Fahrer vor dem Unfall durch stetiges wechseln der Fahrstreifen zum Zwecke des Überholens auf dem Ostwestfalendamm aufgefallen war.

Etwas später meldete ein Anwohner im Bereich der Talbrückenstaße und Am Pfarracker einen stark beschädigten PKW. Der 3er BMW war rundherum beschädigt, die beiden vorderen Reifen waren platt und der hintere Reifen fuhr nur noch auf der Felge. Die Schäden korrespondierten mit den Beschädigungen an dem 5er BMW. Polizisten sprachen den 22-jährigen Fahrer aus Bielefeld an, der behauptete, nicht auf dem OWD gewesen zu sein. Den PKW habe er in dem aktuellen Zustand als Schrauberfahrzeug gekauft. Ein Alkoholvortest sowie ein Drogenvortest verliefen positiv. Auf der Polizeiwache entnahm ihm eine Ärztin mehrere Blutroben und die Beamten beschlagnahmten seinen Führerschein. Abschleppunternehmen transportierten den nicht mehr fahrbereiten 5er BMW vom OWD sowie den 3er BMW von der Talbrückenstraße ab. Der Sachschaden wird auf circa 13000 Euro geschätzt.

Strafverfahren unter anderem wegen grob verkehrswidrigem und rücksichtlosem Fortbewegen als Kfz-Führer zum Erreichen einer höchstmöglichen Geschwindigkeit, Straßenverkehrsgefährdung mit Fahrunsicherheit infolge von Alkoholgenuss sowie infolge Genusses anderer berauschender Mittel und Unerlaubten Entfernen vom Unfallort sind eingeleitet.

