Polizei Bielefeld

POL-BI: Vortrag zu Phishing und Anlagebetrug

Bielefeld (ots)

Bielefeld/ Stadtgebiet/ Gemeinsam laden die Polizei Bielefeld und die Verbraucherzentrale NRW Beratungsstelle Bielefeld Sie herzlich zu einer Informationsveranstaltung zum Thema Phishing und Anlagebetrug ein.

Digitale Betrugsmaschen nehmen stetig zu und werden immer raffinierter. Ob gefälschte E-Mails, betrügerische SMS, Fake-Investmentplattformen oder vermeintlich sichere Geldanlagen - die Täter gehen professionell vor und verursachen teils erhebliche finanzielle Schäden.

In unserer gemeinsamen Veranstaltung informieren wir Sie über: Aktuelle Fälle zum Thema , Tipps und Indikatoren bei Betrugsmaschen sowie Typische Warnsignale und Täterstrategien

Nutzen Sie die Gelegenheit, sich aus erster Hand zu informieren und Fragen zu stellen.

Datum: Freitag, 13.03.26 Uhrzeit: 16:00 Uhr Ort: VHS in der Ravensberger Spinnerei (Murnausaal)

Die Teilnahme ist kostenfrei. Eine Anmeldung bis zum 11.03.26 ist erforderlich unter: bielefeld@verbraucherzentrale.nrw oder telefonisch während der Öffnungszeiten der Verbraucherzentrale Bielefeld unter 0521 987876 -01.

Original-Content von: Polizei Bielefeld, übermittelt durch news aktuell