Polizei Bielefeld

POL-BI: Verkehrsunfall mit schwer verletztem Kradfahrer und Flucht

Bielefeld (ots)

Sa/Bielefeld-Mitte

Am 10.03.2026 gegen 06:00 Uhr kam es im Bereich der Herforder Straße/ Beckhausstraße zu einem Verkehrsunfall mit einem schwer verletztem Kradfahrer. Der 54-jährige Bielefeld Kradfahrer befuhr die Walther-Rathenau-Straße und wollte die Herforder Straße in Richtung Beckhausstraße überqueren. Der flüchtige PKW befuhr die Herforder Straße stadteinwärts und wendete im dortigen Kreuzungsbereich. Hierbei übersah er den Kradfahrer und es kam zum Zusammenstoß. Bei dem Zusammenstoß verletzte sich der Kradfahrer schwer.

Der PKW setzte seine Fahrt in Fahrrichtung stadtauswärts fort, ohne sich um den verletzten Kradfahrer zu kümmern. Durch Zeugen wird der flüchtige PKW als dunkelgrauer SUV der Marke BMW beschrieben.

Zeugen werden gebeten sich an die Polizei Bielefeld unter der Telefonnummer 0521-545-0 zu wenden.

Rückfragen von Journalisten bitte an:

Polizeipräsidium Bielefeld
Leitungsstab/ Presse- und Öffentlichkeitsarbeit
Kurt-Schumacher-Straße 46
33615 Bielefeld

Sonja Rehmert (SR), Tel. 0521/545-3020
Katja Küster (KK), Tel. 0521/545-3195
Sarah Siedschlag (SI), Tel. 0521/545-3021
Michael Kötter (MK), Tel. 0521/545-3022
Hella Christoph (HC), Tel. 0521/545-3023
Fabian Rickel (FR), Tel. 0521/545-3024
Caroline Steffen (CS), Tel. 0521/545-3026
Lukas Reker (LR), Tel. 0521/545-3222

E-Mail: pressestelle.bielefeld@polizei.nrw.de
https://bielefeld.polizei.nrw/

Außerhalb der Bürodienstzeit: Leitstelle, Tel. 0521/545-0

Original-Content von: Polizei Bielefeld, übermittelt durch news aktuell

