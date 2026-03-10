POL-BI: Nachtrag: Unfall mit Kradfahrer - Unfallflüchtiger SUV-Fahrer hat sich gestellt
Bielefeld (ots)
HC/ Bielefeld- Mitte- Nach einem Unfall mit einem verletzten Kradfahrer am Dienstagmorgen, 10.03.2026, hat sich der geflüchtete PKW-Fahrer bei der Polizei gestellt.
Gegen 07:15 Uhr meldete sich der 60-jährige PKW-Fahrer aus Bielefeld bei der Polizei. Er habe beim Wenden mit seinem BMW an der Unfallstelle gedacht, einen Poller touchiert zu haben. Das Verkehrskommissariat hat die weiteren Ermittlungen aufgenommen und den BMW sichergestellt.
Erste Meldung: https://www.presseportal.de/blaulicht/pm/12522/6232213
Rückfragen von Journalisten bitte an:
Polizeipräsidium Bielefeld
Leitungsstab/ Presse- und Öffentlichkeitsarbeit
Kurt-Schumacher-Straße 46
33615 Bielefeld
Sonja Rehmert (SR), Tel. 0521/545-3020
Katja Küster (KK), Tel. 0521/545-3195
Sarah Siedschlag (SI), Tel. 0521/545-3021
Michael Kötter (MK), Tel. 0521/545-3022
Hella Christoph (HC), Tel. 0521/545-3023
Fabian Rickel (FR), Tel. 0521/545-3024
Caroline Steffen (CS), Tel. 0521/545-3026
Lukas Reker (LR), Tel. 0521/545-3222
E-Mail: pressestelle.bielefeld@polizei.nrw.de
https://bielefeld.polizei.nrw/
Außerhalb der Bürodienstzeit: Leitstelle, Tel. 0521/545-0
Original-Content von: Polizei Bielefeld, übermittelt durch news aktuell