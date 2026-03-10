PRESSEPORTAL Presseportal Logo

Polizei Bielefeld

POL-BI: Nachtrag: Unfall mit Kradfahrer - Unfallflüchtiger SUV-Fahrer hat sich gestellt

Bielefeld (ots)

HC/ Bielefeld- Mitte- Nach einem Unfall mit einem verletzten Kradfahrer am Dienstagmorgen, 10.03.2026, hat sich der geflüchtete PKW-Fahrer bei der Polizei gestellt.

Gegen 07:15 Uhr meldete sich der 60-jährige PKW-Fahrer aus Bielefeld bei der Polizei. Er habe beim Wenden mit seinem BMW an der Unfallstelle gedacht, einen Poller touchiert zu haben. Das Verkehrskommissariat hat die weiteren Ermittlungen aufgenommen und den BMW sichergestellt.

Erste Meldung: https://www.presseportal.de/blaulicht/pm/12522/6232213

Original-Content von: Polizei Bielefeld, übermittelt durch news aktuell

