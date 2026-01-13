LPI-SHL: Berauschter E-Scooter-Fahrer
Zella-Mehlis (ots)
Montagnachmittag kontrollierten Beamte des Inspektionsdienstes Suhl einen 39-jährigen E-Scooter-Fahrer in Zella-Mehlis. Ein mit dem Mann durchgeführter Drogenvortest verlief positiv auf Amphetamin/Methamphetamin sowie Cannabis, weshalb eine Blutentnahme im Krankenhaus erfolgte. Die Polizisten untersagten die Weiterfahrt und bearbeiten jetzt eine Ordnungswidrigkeitenanzeige.
