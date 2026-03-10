Polizei Bielefeld

POL-BI: Warnung vor Fake-SMS ("Smishing") von der Bank

Bielefeld (ots)

HC/ Bielefeld- Stadtgebiet- Die Polizei Bielefeld warnt vor gefälschten SMS und E-Mails, die vermeintlich von Ihrer Bank stammen.

Am Samstag, 07.03.2026, erhielt eine Bielefelderin gegen 22:30 Uhr eine SMS, die augenscheinlich von ihrer Bank stammte. Nachdem sie die Betrugs-Nachricht geöffnet hatte, wurde sie weiter auf eine Homepage geleitet, welche vom Design her wie die Seite ihrer Bank aussah. Dort sollte sie ihre Login Daten eingeben, was sie jedoch nicht tat.

Wie bereits berichtet, erstattete ein Bielefelder eine Strafanzeige, nachdem er am Montagabend, 16.02.2026, eine E-Mail erhalten hatte, die von seiner Bank zu sein schien. Hier wurde behauptet, dass der Bielefelder seine Daten verifizieren solle. Er öffnete den mitgesandten Link der gefälschten E-Mail und gab die geforderten Daten - Namen und Telefonnummer - ein. Anschließend erhielt der Bielefelder einen Anruf eines vermeintlichen Bankmitarbeiters, der mit Hilfe technischer Veränderung unter der Telefonnummer der Bankfiliale (Spoofing) anrief. Der Betrüger überredete den Bielefelder zu Gerätefreigaben per TAN, um Transaktionen freizugeben, die die Betrüger selber beauftragt hatten. https://www.presseportal.de/blaulicht/pm/12522/6219860

Die Polizei warnt:

Mittels Fake-SMS und Fake-E-Mails werden Opfer auf eine gefälschte Website geleitet, mit denen die Betrüger versuchen die Passwörter und Kontodaten ihrer Opfer zu erhalten (Phishing). Seien Sie bei SMS und E-Mails vorsichtig, gerade wenn diese zu ungewöhnlichen Uhrzeiten eingehen, und öffnen Sie keine Links, wenn Ihnen die SMS oder E-Mail verdächtig erscheint. Vorsicht bei unpersönlicher Anrede wie zum Beispiel "Sehr geehrter Kunde"!

Original-Content von: Polizei Bielefeld, übermittelt durch news aktuell