Polizei Bielefeld

POL-BI: Bremsen am Pedelec versagen

Bielefeld (ots)

FR / Bielefeld / Mitte - Am Dienstag, 10.03.2026, kollidierte eine Pedelecfahrerin ungebremst mit einer Baustellenabsperrung und erlitt leichte Verletzungen.

Gegen 09:25 Uhr befuhr eine 38-jährige Bielefelderin mit ihrem Pedelec den Radweg der Nowgorodstraße in Richtung des Kreisels an der Ernst-Rein-Straße. Unmittelbar vor der dortigen Baustelle versagten nach dem aktuellen Kenntnisstand die Bremsen des Pedelecs. Durch den technischen Defekt fuhr die Bielefelderin ungebremst in eine dortige Baustellenabsperrung, stürzte und erlitt leichte Kopfverletzungen. Sie wurde vor Ort behandelt und für weitere Untersuchungen in ein Krankenhaus gebracht.

Die 38-Jährige verzichtete auf das freiwillige Tragen eines Fahrradhelms.

Die Polizei erinnert an dieser Stelle: Gerade im Frühjahr setzen viele Bielefelderinnen und Bielefelder zur Fortbewegung wieder auf ihr Fahrrad. Denken Sie an einen Frühjahrscheck, um wirklich sicher anzukommen. Nehmen Sie sich einen Nachmittag Zeit um folgende Dinge zu prüfen: Reifen, Kette, Schaltung, Sattel, Bremsen, Beleuchtung, Reflektoren, die Klingel und die Schrauben. Sollte Ihr Rad zudem Rost angesetzt haben, überprüfen sie unbedingt die Stabilität. Ein Helm muss nach einem Sturz sofort ersetzt werden, auch wenn er augenscheinlich unbeschädigt ist. Durch Materialermüdung sollten Sie Ihren Helm, auch ohne einen Sturz, nach etwa drei bis fünf Jahren wechseln.

Original-Content von: Polizei Bielefeld

