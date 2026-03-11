Polizei Bielefeld

POL-BI: Wiederholungstäter greift zum Whisky

Bielefeld (ots)

HC/ Bielefeld- Mitte- Am Montag, 09.03.2026, scheiterte ein polizeibekannter Täter gleich zweimal bei dem Versuch, mehrere Flaschen Alkohol zu entwenden.

In einem Lebensmittelmarkt an der Große-Kurfürsten-Straße bemerkte ein Ladendetektiv um 15:00 Uhr einen 58-jährigen Bielefelder, der sich trotz bestehendem Hausverbot nach einem Ladendiebstahl wieder in dem Geschäft aufhielt. Der Detektiv verfolgte anschließend, wie der Täter aus den Regalen zwei Flaschen Wodka, zwei Flaschen Whisky, eine Packung Cornflakes und Knoblauch in seinen Rucksack steckte und sich zum Ausgang begab. Dort schüttete der Dieb unvermittelt die entwendeten Waren aus seinem Rucksack aus. Gegenüber den hinzugerufenen Polizisten machte der Täter keine Angaben. Geld, um die Ware zu bezahlen, hatte er jedoch nicht dabei.

Ein Mitarbeiter eines Supermarktes an der August-Bebel-Straße sah den 58-Jährigen gegen 18:05 Uhr, als er in der Spirituosenabteilung zwei Flaschen Alkohol in seinen Rucksack steckte. Anschließend beobachtete der Mitarbeiter, dass der Mann das Geschäft verließ, ohne die Ware an der Kasse bezahlt zu haben. Er sprach den Dieb vor dem Geschäft an und informierte die Polizei.

In dem Rucksack des Täters befanden sich eine Flasche Tequila sowie eine Flasche Whisky. Auch in diesem Geschäft lag gegen den 58-Jährigen bereits ein Hausverbot aufgrund eines Ladendiebstahls vor.

Den Polizisten gegenüber gab der polizeibekannte 58-jährige Bielefelder mit deutscher Staatsangehörigkeit an, sich über seinen Rechtsanwalt äußern zu wollen. Ein Strafverfahren wurde eingeleitet.

Original-Content von: Polizei Bielefeld, übermittelt durch news aktuell