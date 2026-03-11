Polizei Bielefeld

POL-BI: Touran-Fahrer nach Unfall gesucht

Bielefeld (ots)

HC/ Bielefeld- Mitte- Nach einem Auffahrunfall am Dienstagmittag, 10.03.2026, ließ ein Touran-Fahrer den jugendlichen Unfallgegner zurück und setzte seine Fahrt fort.

Ein 17-jähriger Bielefelder befuhr gegen 14:20 Uhr mit seinem Kleinkraftrad Peugeot die Teutoburger Straße und beabsichtigte nach links in die Ravensberger Straße einzubiegen. Dabei fuhr ihm ein Taxi-Fahrer auf. Der Fahrer stieg aus, sah sich den Roller an und teilte dem 17-Jährigen mit, dass kein Schaden entstanden sei. Anschließend fuhr der Mann davon, ohne dem Jugendlichen seine Personalien mitgeteilt zu haben. Der Roller sprang nach dem Unfall nicht mehr an und wies Kratzer an dem Kennzeichen auf.

Der gesuchte Fahrer wird als südländisch aussehend, circa 50 Jahre alt, mit schwarzen sowie leicht weißen Haaren und als ungefähr 180 cm groß, beschrieben. Bei dem Taxi soll es sich um einen VW Touran handeln.

Hinweise nimmt das Verkehrskommissariat 1 unter 0521-545-0 entgegen.

Die Polizei erinnert: Tauschen Sie nach einem Verkehrsunfall Ihre Personaldaten aus. Wenn Sie sich von dem Unfallort entfernen, ohne Ihre Personalien hinterlassen zu haben, machen Sie sich strafbar! Auch wenn nur ein geringer Sachschaden entstanden sein sollte, liegt trotzdem eine Verkehrsunfallflucht vor.

Original-Content von: Polizei Bielefeld, übermittelt durch news aktuell