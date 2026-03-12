PRESSEPORTAL Presseportal Logo

Polizei Bielefeld

POL-BI: Auseinandersetzung im Linienbus

Bielefeld (ots)

MK / Bielefeld - Mitte - Die Polizei sucht einen Mann, der am Mittwochabend, 11.03.2026, einen Busfahrer der Linie 26 geschlagen haben soll.

Nach der Aussage des 46-jährigen Fahrers war er auf der Bleichstraße in Richtung Jahnplatz und dem Endpunkt Dürerstraße unterwegs. Er hätte sich gegen 20:34 Uhr mit wenigen Minuten Verspätung der Haltestelle "Feldstraße" genähert. Dabei fiel ihm ein laufender Mann auf, den er als möglichen Fahrgast einstufte und hielt an.

Dieser Mann soll mehrmals gegen das Heck des Busses geschlagen und den Busfahrer beim Betreten des Fahrzeugs beleidigt haben. Als der 46-Jährige die Möglichkeit ankündigte, den aggressiven Mann nicht zu befördern und die Polizei zu rufen, soll dieser mehrmals gegen die Plexiglasabtrennung der Fahrerkabine geschlagen haben. Ihm soll es mit einem Faustschlag gelungen sein, den Busfahrer im Gesicht zu treffen. Anschließend lief der Mann auf der Bleichstraße davon. Ein weiterer anwesender Fahrgast bestätigte die Angaben des Fahrers.

Die Beschreibung des Tatverdächtigen:

Der Mann war zwischen 170 cm und 175 cm groß und hatte eine Glatze. Er soll akzentfreies Deutsch gesprochen haben und ein südländisches Aussehen besitzen. Er trug eine schwarze Jacke und eine hellblaue Hose.

Zeugen melden sich bitte beim Polizeipräsidium Bielefeld / Kriminalkommissariat 14 / 0521/545-0

Rückfragen von Journalisten bitte an:

Polizeipräsidium Bielefeld
Leitungsstab/ Presse- und Öffentlichkeitsarbeit
Kurt-Schumacher-Straße 46
33615 Bielefeld

Sonja Rehmert (SR), Tel. 0521/545-3020
Katja Küster (KK), Tel. 0521/545-3195
Sarah Siedschlag (SI), Tel. 0521/545-3021
Michael Kötter (MK), Tel. 0521/545-3022
Hella Christoph (HC), Tel. 0521/545-3023
Fabian Rickel (FR), Tel. 0521/545-3024
Caroline Steffen (CS), Tel. 0521/545-3026
Lukas Reker (LR), Tel. 0521/545-3222

E-Mail: pressestelle.bielefeld@polizei.nrw.de
https://bielefeld.polizei.nrw/

Außerhalb der Bürodienstzeit: Leitstelle, Tel. 0521/545-0

