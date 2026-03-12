Polizei Bielefeld

POL-BI: Dank aufmerksamen Zeugen drei Einbrecher auf frischer Tat ertappt

Bielefeld (ots)

HC/ Bielefeld- Mitte- Ein wachsamer Zeuge informierte am Mittwochabend, 11.03.2026, die Polizei. Die Beamten fassten anschließend drei Einbrecher.

Der Anrufer berichtete der Polizei, dass er um 19:00 Uhr an der Herforder Straße Ecke Schillerstraße einen verdächtigen PKW bemerkt habe. Ihm war an einem weißen Mercedes Sprinter aufgefallen, dass die Kennzeichen abgeklebt worden waren.

Bei Eintreffen des ersten Streifenwagens stand das Fahrzeug vor einem Zaun einer Lagerhalle. Einer der drei am Sprinter befindlichen Männer versuchte vergeblich, als er die Polizeibeamten erkannte, das Klebeband von dem Kennzeichen abzureißen.

Während der Kontrolle der drei Männer, einem polizeibekannten 23-jährigen Bielefelder mit deutscher Staatsangehörigkeit, einem polizeibekannten 33-jährigen Bielefelder mit türkischer Staatsangehörigkeit und einem 23-jährigen Löhner mit serbisch-kosovarisch-deutscher Staatsangehörigkeit, sprach ein Bielefelder die Polizisten an.

Während der Bielefelder auf das Gelände der Lagerhalle gefahren war, um zu seiner Lagerbox zu gelangen, hatte er eine Person bemerkt. Diese Person hatte sich im Innenraum der Halle bewegt und entfernt. Wenig später bemerkte der Bielefelder dann an seiner Lagerbox, dass diese aufgebrochen worden war.

Die drei Tatverdächtigen wurden vorläufig festgenommen und für die weiteren Maßnahmen zur Polizeiwache transportiert. Der PKW wurde sichergestellt. Die Ermittlungen auch hinsichtlich der Beute dauern an.

