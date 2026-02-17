Polizeiinspektion Zweibrücken

POL-PIZW: Straßenverkehrsgefährdung auf der Bundesstraße 424

Althornbach (ots)

Am Montag, 16.02.2026, gegen 13.05 Uhr befuhr der 19-jährige Fahrer eines PKW Renault Kangoo die Hauptstraße in Althornbach in Richtung Hornbach. Unmittelbar nach dem Ortsschild überholte er in einer schlecht einsehbaren Kurve einen vorausfahrenden LKW, wo ihm auf der Gegenfahrspur ein Transporter der Marke Hyundai entgegenkam. Um einen Frontalzusammenstoß zu vermeiden, leitete der Fahrer des Hyundai eine Vollbremsung ein und wich nach rechts in den Straßengraben aus. Zu diesem Zeitpunkt befand sich der Renault neben dem zu überholenden LKW, so dass er seinerseits nicht mehr nach rechts ausweichen konnte und mit dem Hyundai zusammenstieß. Verletzt wurde niemand, es entstand ein Schaden in Höhe von ca. 4500.- Euro. Ein Ermittlungsverfahren wegen des Verdachts der Straßenverkehrsgefährdung wurde eingeleitet. /pizw

