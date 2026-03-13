PRESSEPORTAL Presseportal Logo

POL-BI: Zu oft ohne Fahrerlaubnis erwischt

Bielefeld (ots)

MK - Bielefeld - Brackwede - Am Donnerstagmorgen, 12.03.2026, stellten Streifenbeamte an der Windelsbleicher Straße einen Pkw sicher, weil der 47-jährige Fahrer seit 2022 mehrfach ohne die erforderliche Fahrerlaubnis fahrend angetroffen wurde.

Gegen 07:55 Uhr erkannten die Polizisten in einen Bielefelder VW Golf den Fahrer, der ihnen aus vorherigen Einsätzen bekannt war. Der 47-Jährige gestand sofort keinen Führerschein zu besitzen und das Auto von einem Familienmitglied ausgeliehen zu haben.

Da der Bielefelder Fahrer auch bereits 2026 wiederholt ohne Fahrerlaubnis gefahren war und um die weitere Nutzung zu verhindern, stellten die Beamten den Pkw sicher. Das ebenso aus vorherigen Einsätzen bekannte Familienmitglied erhielt als Fahrzeughalter erneut eine Verkehrsstrafanzeigen.

Rückfragen von Journalisten bitte an:

Polizeipräsidium Bielefeld
Leitungsstab/ Presse- und Öffentlichkeitsarbeit
Kurt-Schumacher-Straße 46
33615 Bielefeld

Sonja Rehmert (SR), Tel. 0521/545-3020
Katja Küster (KK), Tel. 0521/545-3195
Sarah Siedschlag (SI), Tel. 0521/545-3021
Michael Kötter (MK), Tel. 0521/545-3022
Hella Christoph (HC), Tel. 0521/545-3023
Fabian Rickel (FR), Tel. 0521/545-3024
Caroline Steffen (CS), Tel. 0521/545-3026
Lukas Reker (LR), Tel. 0521/545-3222

E-Mail: pressestelle.bielefeld@polizei.nrw.de
https://bielefeld.polizei.nrw/

Außerhalb der Bürodienstzeit: Leitstelle, Tel. 0521/545-0

Original-Content von: Polizei Bielefeld, übermittelt durch news aktuell

