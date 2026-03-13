Polizei Bielefeld

POL-BI: Zwei Frauen rauben Goldschmuck einer Seniorin

Bielefeld (ots)

MK / Bielefeld - Mitte - Die Polizei sucht einen weißen Kleinwagen, der am Donnerstagnachmittag, 12.03.2026, mit einem Fahrer und zwei Frauen sowie einem Kleinkind besetzt war. Die beiden Beifahrerinnen boten einer 85-jährigen Bielefelderin an der Turnerstraße zunächst Schmuck an.

Die Seniorin war gegen 16:00 Uhr mit ihrem Rollator unterwegs. Zwischen den Einmündungen der Viktoriastraße und der Brunnenstraße blockierte der weiße Kleinwagen den Gehweg. In Höhe einer Parkplatzzufahrt stiegen zwei Frauen aus dem Pkw, die die Bielefelderin in einer ihr unbekannten Sprache ansprachen. Als diese ihr Schmuck übergeben wollten, lehnte die ältere Dame ab.

Im weiteren Verlauf soll die ältere Unbekannte die Seniorin mit ihrem Rollator neben den wartenden Pkw gezogen haben. Während sie von der Jüngeren von hinten festgehalten worden sein soll, habe ihr die andere Frau zwei goldene Armreifen abgenommen. Die Rufe und die Gegenwehr der 85-Jährigen blieben ohne Erfolg und die Frauen stiegen in den Kleinwagen mit dem wartenden Fahrer. Das Auto fuhr auf der Turnerstraße davon.

Nach dem Raub entdeckte die ältere Dame eine Tüte mit günstigem Modeschmuck in ihrem Rollator Korb.

Sie beschrieb, dass die tatverdächtigen Frauen ein südosteuropäisches Aussehen haben sollten.

Die ältere Frau soll zwischen 50 und 60 Jahre alt sein und eine kräftige Statur haben.

Die jüngere Frau soll zwischen 25 und 30 Jahre alt sein und eine schlanke Statur haben.

Hinweise bitte an das Polizeipräsidium Bielefeld / Kriminalkommissariat 13 / 0521/545-0

Original-Content von: Polizei Bielefeld, übermittelt durch news aktuell