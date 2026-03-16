Polizei Bielefeld

POL-BI: Gemeinsame Pressemitteilung der Staatsanwaltschaft Detmold und des Polizeipräsidiums Bielefeld: Mordkommission ermittelt nach Verkehrsunfall in Schieder-Schwalenberg zu einem versuchten Tötungsdelikt

Bielefeld (ots)

MK - Bielefeld - Detmold - Schieder-Schwalenberg - Nach den ersten Ermittlungen wird ein 52-jähriger Mann verdächtigt, am Samstagabend, 14.03.2026, an einen Verkehrsunfall mit seiner ehemaligen Lebensgefährtin beteiligt gewesen zu sein. Die Staatsanwaltschaft Detmold und eine Bielefelder Mordkommission ermitteln wegen eines versuchten Totschlags in Tateinheit mit einem gefährlichen Eingriff in den Straßenverkehr. Am Sonntag, 15.03.2026, ordnete ein Richter des Amtsgerichts Detmold Untersuchungshaft für den Tatverdächtigen an.

Eine 48-Jährige aus Schieder-Schwalenberg befuhr mit ihrem Pkw eine Landstraße aus Richtung Schwalenberg kommend. Gegen 19:20 Uhr befand sie sich im Bereich des Übergangs der Straßen Im Mühlenfeld und Im Busch in Fahrtrichtung Lothe. Vor ihrem VW Golf fuhr ihr ehemaliger 52-jähriger Lebenspartner in einem Audi A 4. Er soll seine gefahrene Geschwindigkeit deutlich reduziert haben, so dass die 48-Jährige entschied, den Audi zu überholen. Während des Überholens soll der Audi-Fahrer auf mehr als 100 km/h beschleunigt haben.

Dabei soll eine Lenkbewegung des 52-Jährigen in Richtung des VW Golf dazu beigetragen haben, dass die 48-Jährige von der Straße abkam und gegen einen Baum prallte. Sie erlitt bei dem Unfall schwere Verletzungen. Nach den bisherigen Informationen soll keine Lebensgefahr bestanden haben.

Die ersten Ermittlungen an der Unfallstelle übernahmen Beamte der Kreispolizeibehörde Lippe. Vor Ort unterstützen Beamte des VU-Teams der Kreispolizeibehörde Paderborn. Bereits am Abend ergaben sich erste Hinweise auf die direkte Beteiligung des 52-Jährigen deutschen Staatsangehörigen aus Schieder-Schwalenberg an dem Unfall. Die Ermittlungen der Mordkommission leitet Kriminalhauptkommissar Alexander Scholz, dessen Bielefelder Team von Ermittlern der Kreispolizeibehörde Lippe unterstützt wird.

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