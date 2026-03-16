Polizei Bielefeld

POL-BI: Täter-Duo nach Bedrohung mit Baseballschläger gesucht

Bielefeld (ots)

HC/ Bielefeld- Mitte- Unbekannte versuchten am Freitagabend, 13.03.2026, einen Gütersloher, der von dem Kauf eines Handys zurückgetreten war, mit einem Baseballschläger einzuschüchtern.

Ein 31-jähriger Gütersloher beabsichtigte über ein Internetverkaufsportal ein IPhone zu kaufen. Mit dem Handy-Verkäufer hatte er sich um 20:00 Uhr an der Hermann-Kleinewächter-Straße verabredet. Der Gütersloher parkte seinem PKW, nahe der Carl-Schmid-Straße, als ihn der vermeintliche Verkäufer ansprach und zu Fuß circa 30 Meter weiter in Richtung des nahegelegenen Theaters dirigierte. Der Unbekannte übergab ihm dort einen versiegelten IPhone Karton samt Rechnung. Der Gütersloher wurde aufgrund des Gewichts des Kartons jedoch misstrauisch, trat von dem Kauf zurück, legte die Ware ab und ging zu seinem PKW. Der Unbekannte sowie eine weitere Person, die sich im Nahbereich aufgehalten hatte, folgten ihm zügig. Der 31-Jährige setzte sich rechtzeitig in seinen PKW und schloss sich ein, bevor das Duo an sein Fahrzeug trat. Der Verkäufer und der Mittäter bedrohten ihn mit einem Baseballschläger und flüchtete dann unverrichteter Dinge in Richtung des Theaters.

Das Opfer beschrieb die Tatverdächtigen als südländisch aussehen, nicht volljährig, dunkel gekleidet und mit Kapuzen. Einer trug einen silbernen Baseballschläger.

Zeugenhinweise nimmt das Kriminalkommissariat 14 unter 0521-545-0 entgegen.

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