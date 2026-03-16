Polizei Bielefeld

POL-BI: Polizei bittet um Hinweise zu verletzter Radfahrerin

Bielefeld (ots)

MK / Bielefeld - Mitte - Die Ermittler des Verkehrskommissariat 1 suchen Zeugen, die beobachtet haben sollen, wie eine Radfahrerin bereits am Donnerstagnachmittag, 05.03.2026, an der Voltmannstraße stürzte und schwer verletzt wurde.

Zeugen sollen gegen 17:05 Uhr medizinische Hilfe gerufen haben, weil sie beobachten konnten, wie die 60-Jährige mit ihrem Fahrrad stürzte. Rettungssanitäter fuhren die schwerverletzte Frau in ein Bielefelder Krankenhaus, wo sie stationär aufgenommen wurde. Die Unfallstelle soll sich im Bereich oder in der Nähe der Kreuzung Voltmannstraße und Universitätsstraße befunden haben.

Die Polizei erhielt erst nach einigen Tagen von Angehörigen Kenntnis von diesem Unfall. Der Ablauf des Unfallgeschehens ist der Polizei bislang nicht bekannt. Die Ermittler bitten insbesondere die anwesenden Zeugen und diejenigen, die die Rettungskräfte verständigt haben, um Kontaktaufnahme.

Das Verkehrskommissariat 1 des Polizeipräsidiums Bielefeld bittet um Hinweise an: 0521/545-0

Original-Content von: Polizei Bielefeld, übermittelt durch news aktuell