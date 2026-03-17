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Polizei Bielefeld

POL-BI: Täter nach Trick-Diebstahl mit Audi geflüchtet

Bielefeld (ots)

HC/ Bielefeld- Windelsbleiche- Drei Täter erbeuteten am Sonntag, 15.03.2026, bei einer Umarmung die Goldkette eines Bielefelders.

Zwei Frauen und ein Mann sprachen gegen 14:50 Uhr an der Senner Straße einen 89-jährigen Bielefelder an und fragte nach dem Weg zum nächsten Krankenhaus. Nachdem der Bielefelder geantwortet hatte, umarmten ihn die Unbekannten und bedankten sich. Während der Umarmung ersetzten die Täter, von dem Bielefelder unbemerkt, seine Goldkette durch eine unechte Kette. Anschließend schenkte das Trio ihm einen Goldring und entfernten sich.

Der Bielefelder beschrieb den jüngeren männlichen Tatverdächtigen als von kleinerer Statur und mit schwarzen Haaren. Die Frauen sollen um die 40 Jahre alt sein und eine der Täterinnen soll viele goldene Frontzähne gehabt haben. Sie fuhren mit einer grau/blauen Limousine der Marke Audi, älteres Baujahr, davon.

Zeugenhinweise nimmt das Kriminalkommissariat 13 unter 0521-545-0 entgegen.

Rückfragen von Journalisten bitte an:

Polizeipräsidium Bielefeld
Leitungsstab/ Presse- und Öffentlichkeitsarbeit
Kurt-Schumacher-Straße 46
33615 Bielefeld

Sonja Rehmert (SR), Tel. 0521/545-3020
Katja Küster (KK), Tel. 0521/545-3195
Sarah Siedschlag (SI), Tel. 0521/545-3021
Michael Kötter (MK), Tel. 0521/545-3022
Hella Christoph (HC), Tel. 0521/545-3023
Fabian Rickel (FR), Tel. 0521/545-3024
Caroline Steffen (CS), Tel. 0521/545-3026
Lukas Reker (LR), Tel. 0521/545-3222

E-Mail: pressestelle.bielefeld@polizei.nrw.de
https://bielefeld.polizei.nrw/

Außerhalb der Bürodienstzeit: Leitstelle, Tel. 0521/545-0

Original-Content von: Polizei Bielefeld, übermittelt durch news aktuell

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