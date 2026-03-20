Kreispolizeibehörde Höxter

POL-HX: Polizei bittet um Hinweise zu einer Gruppe Jugendlicher

Warburg (ots)

Ergänzend zum Pressebericht vom 17. März "Gullideckel ausgehoben" (https://www.presseportal.de/blaulicht/pm/65848/6237697) wird nun um Hinweise zu einer Gruppe männlicher und weiblicher Jugendlicher gebeten, die sich am Samstag, 14. März, gegen 22.30 Uhr im Bereich Bördestraße/Bahndamm/Bahnschranke in Warburg-Menne sowie im Bereich der Straße "Im Gefälle" aufgehalten haben sollen.

Im Bereich der Straße "Im Gefälle" wurde ein verbogenes bzw. umgekipptes Straßenschild festgestellt, welches durch Passanten wieder aufgerichtet wurde. In diesem Zusammenhang bittet die Polizei erneut um Hinweise unter Telefon 05271/962-0.

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