Kreispolizeibehörde Höxter

POL-HX: 26-jähriger bei Verkehrsunfall verletzt

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Bad Driburg (ots)

Am Samstag, den 21.03.26, gegen 10:15 Uhr befuhr ein 26-jähriger Brakeler die B64 aus Richtung Brakel kommend, in Fahrtrichtung Bad Driburg. Zwischen den Abfahrten Schmechten und Industriegebiet Herste kommt der Pkw-Fahrer nach rechts von der Fahrbahn ab und kollidiert mit der Leitplanke. Er dreht sich anschließend und kommt auf dem Fahrstreifen der Gegenrichtung zum Stillstand. Der Fahrer verletzt sich leicht und kommt zur Behandlung in ein nahegelegenes Krankenhaus. Der Sachschaden am Pkw beläuft sich auf einen mittleren 4-stelligen Betrag. Die B64 war für die Dauer der Unfallaufnahme bis ca. 11:00 Uhr gesperrt.(MS)

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