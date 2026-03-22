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Kreispolizeibehörde Höxter

POL-HX: 26-jähriger bei Verkehrsunfall verletzt

POL-HX: 26-jähriger bei Verkehrsunfall verletzt
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Bad Driburg (ots)

Am Samstag, den 21.03.26, gegen 10:15 Uhr befuhr ein 26-jähriger Brakeler die B64 aus Richtung Brakel kommend, in Fahrtrichtung Bad Driburg. Zwischen den Abfahrten Schmechten und Industriegebiet Herste kommt der Pkw-Fahrer nach rechts von der Fahrbahn ab und kollidiert mit der Leitplanke. Er dreht sich anschließend und kommt auf dem Fahrstreifen der Gegenrichtung zum Stillstand. Der Fahrer verletzt sich leicht und kommt zur Behandlung in ein nahegelegenes Krankenhaus. Der Sachschaden am Pkw beläuft sich auf einen mittleren 4-stelligen Betrag. Die B64 war für die Dauer der Unfallaufnahme bis ca. 11:00 Uhr gesperrt.(MS)

Rückfragen bitte an:

Kreispolizeibehörde Höxter
- Presse- und Öffentlichkeitsarbeit -
Bismarckstraße 18
37671 Höxter

Telefon: 05271-962-1222
E-Mail: pressestelle.hoexter@polizei.nrw.de
https://hoexter.polizei.nrw/

Ansprechpartner außerhalb der Bürozeiten:
Leitstelle Polizei Höxter
Telefon: 05271 962 1222

Original-Content von: Kreispolizeibehörde Höxter, übermittelt durch news aktuell

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