Kreispolizeibehörde Höxter

POL-HX: Falsche Polizisten am Telefon: Geld und Schmuck übergeben

Kreis Höxter (ots)

Sie geben sich am Telefon als Polizisten aus, in Wahrheit stecken dahinter aber skrupellose Betrüger. Sie wollen insbesondere Senioren um ihr Erspartes bringen. Die Polizei warnt eindringlich vor betrügerischen Anrufen, die seit einigen Tagen im ganzen Kreis Höxter wieder massiv zunehmen.

Die Geschichte der Betrüger ist seit Jahren ähnlich: Sie geben sich am Telefon als Polizisten aus und behaupten, in der Nachbarschaft sei eingebrochen worden. Angeblich sei das Haus der Angerufenen als nächstes an der Reihe, daher sollte man gespartes Bargeld, Münzen und andere Wertgegenstände einem Abholer "zur Verwahrung" übergeben. Dabei gehen die Betrüger sehr geschickt vor, üben viel Druck aus und lassen den überrumpelten Angerufenen absichtlich keine Gelegenheit, in Ruhe nachzudenken oder andere Personen zu kontaktieren.

So wurde erst am Montag, 23. März, eine 85-Jährige im Stadtgebiet von Höxter Opfer dieser Betrugsmasche. Die Frau erhielt zunächst mehrere Anrufe von falschen Polizisten und übergab im Laufe des Tages Schmuck und Bargeld im Gesamtwert von rund 35.000 Euro an eine unbekannte männliche Person. Diese entfernte sich in einem weißen Pkw mit KS-Kennzeichen, gefahren von einer weiteren Person.

Daher der eindringliche Appell der Kreispolizeibehörde Höxter: Legen Sie sofort auf, lassen Sie sich nicht unter Druck setzen und fragen Sie im Zweifel bei der echten Polizei unter Telefon 05271/962-0 nach. Zugleich geht die Bitte an Angehörige und Nachbarn, auch Verwandte und Bekannte vor dieser Betrugsmasche zu warnen. /nig

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