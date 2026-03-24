Kreispolizeibehörde Höxter

POL-HX: Renitenter Ladendieb muss in Haft

Höxter (ots)

Ein Ladendieb hat in einem Drogeriemarkt in Höxter für Aufsehen gesorgt. Er hatte zunächst versucht sich zu wehren, als eine Mitarbeiterin und Passanten ihn festhalten wollten. Von der Polizei ließ er sich dann widerstandslos mitnehmen - und landete später sogar in Haft.

Der 37-Jährige war am Samstag, 21. März, gegen 13.30 Uhr dem aufmerksamen Personal in einem Drogeriemarkt an der Pfennigbreite aufgefallen, weil er mehrfach hochwertige Ware aus den Regalen nahm und in einen Beutel packte. Als er dann den Markt ohne zu bezahlen verlassen wollte, schlug das Alarmsystem am Ausgang an. Eine Mitarbeiterin stoppte den Mann, der sich zunächst renitent verhielt, aber dann mit Unterstützung von Passanten vor Ort festhalten werden konnte.

Bei der ersten Überprüfung stellte sich heraus, dass er Ware im Gesamtwert von mehr als 1.100 Euro eingepackt hatte und mitnehmen wollte.

Alarmierte Polizeikräfte übernahmen anschließend den Ladendieb und brachten ihn zunächst zur Identitätsfeststellung zur Polizeiwache. Dort stellte sich unter anderem heraus, dass der aus Georgien stammende Tatverdächtige keinen festen Wohnsitz vorweisen kann und auch sein aufenthaltsrechtlicher Status ungeklärt ist. Ein Haftrichter des Amtsgerichtes Paderborn ordnete schließlich ein "beschleunigtes Verfahren" an, wodurch der 37-Jährige nun eine Haftstrafe verbüßen muss. /jes

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