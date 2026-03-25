Kreispolizeibehörde Höxter

POL-HX: Unfallflucht auf Parkplatz - Polizei sucht Zeugen

Warburg (ots)

Am Montag, 23. März, zwischen 12 Uhr und 12.30 Uhr, stellte eine Verkehrsteilnehmerin ihren blauen Skoda Octavia auf einem Kundenparkplatz eines Drogerie-/ und Lebensmittelgeschäftes am Kasseler Tor in Warburg-Scherfede ab. Bei ihrer Rückkehr stellte sie die Beschädigungen an ihrem Fahrzeug fest. Der Sachschaden beläuft sich auf etwa 3000 Euro. Die Polizei ermittelt wegen einer Verkehrsunfallflucht. Zeugen, die sachdienliche Hinweise geben können, werden gebeten sich bei der Polizei unter der Rufnummer 05271/962-0 zu melden./jes

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