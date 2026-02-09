Polizei Gelsenkirchen

POL-GE: Hausbrand in Schalke/Ermittlungen zur Ursache dauern an

Gelsenkirchen (ots)

Polizei und Feuerwehr sind am Montagnachmittag, 9. Februar 2026, in Gelsenkirchen-Schalke im Großeinsatz. Nach ersten Angaben kam es auf der Bismarckstraße in Höhe der Straße Margaretenhöhe gegen 16.05 Uhr zu einem Brand in einem Ladenlokal eines Mehrfamilienhauses. Die Feuerwehr rettete mehrere Personen aus dem Haus und bekämpfte das Feuer. Durch den Rettungsdienst wurden 12 Personen vor Ort behandelt, eine davon im Säuglingsalter. Sie alle konnten vor Ort wieder entlassen werden. Die Polizei sperrte den Einsatzort weiträumig ab und hat Ermittlungen zur Brandursache aufgenommen.

