Bundespolizeiinspektion Magdeburg

BPOLI MD: Mann verletzt 58-Jährige - Gruppe solidarisiert, widersetzt sich und greift Beamte an

Magdeburg (ots)

Am 30. Januar 2026 betrat um 22:59 Uhr eine mehrköpfige Personengruppe den Hauptbahnhof Magdeburg über den Eingang vom Kölner Platz. Kurz davor stieß ein 47-Jähriger aus der Gruppe heraus eine Frau unvermittelt von hinten zur Seite. Die 58-jährige Deutsche fiel daraufhin zu Boden und zog sich Schürfwunden an der Stirn zu. Bundespolizisten nahmen die Situation sofort wahr, eilten hinterher, um die Identität des Tatverdächtigen festzustellen. Daran wurden sie durch den 45-jährigen Begleiter aktiv gehindert. Er schlug einen Bundespolizisten. Daraufhin musste er zu Boden gebracht werden. Hierbei zog sich dieser eine Platzwunde an der Stirn zu. Im Zuge der strafprozessualen Maßnahmen sollten von den weiteren drei Mitreisenden die Personalien ermittelt werden. Die Männer, im Alter von 37 und 38 Jahren widersetzten und solidarisierten sich und griffen die Einsatzkräfte an. Es wurden von allen involvierten Personen die Identität zweifelsfrei festgestellt und gegen die Deutschen Ermittlungsverfahren unter anderem wegen Körperverletzung, tätlichen Angriffs auf sowie Widerstandes gegen Vollstreckungsbeamte eingeleitet. Verständigte Rettungswagen brachten die 58-Jährige und den 45-Jährigen zur weiteren medizinischen Versorgung in ein Krankenhaus.

