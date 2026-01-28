Bundespolizeiinspektion Magdeburg

BPOLI MD: Alkoholisierter Fahrgast leistet Widerstand gegen Bundespolizisten

Dessau-Roßlau (ots)

Am Dienstag, den 27. Januar 2026 wurde das Bundespolizeirevier Dessau durch die Zugbegleiterin um Unterstützung im Regionalexpress von Berlin in Richtung Dessau gebeten. Im Zug befand sich ein Mann, der mit heruntergelassener Hose, in Unterhose, im Sitz versunken saß, sich nicht wecken ließ und der Aufforderung den Zug zu verlassen nicht nachkam. Eine Streife der Bundespolizei begab sich zu Bahnsteig sechs des Dessauer Hauptbahnhofes und traf im besagten Zug auf die beschriebene Person. Der Mann reagierte weder auf Anweisungen, noch auf Wachrütteln und konnte erst durch einen Schmerzreiz ansprechbar gemacht werden. Eine Kommunikation war mit dem polizeilich bekannten 32-Jährigen nur schwer möglich, seine Hose konnte er nur mit Hilfe der Einsatzkräfte wieder hochziehen. Beim Herausführen aus dem Zug beleidigte und bedrohte der lettische Staatsangehörige das Zugpersonal, widersetzte sich den Bundespolizisten und versuchte nach einem von ihnen zu schlagen. Daraufhin musste er in Handfesseln zum Bundespolizeirevier Dessau mitgenommen und durchsucht werden. Nach Auffinden eines Identitätsnachweises wurde der alkoholisierte Mann zu den ihm zur Last gelegten Straftaten der Beleidigung, Bedrohung, des Hausfriedensbruches, sowie des tätlichen Angriffs auf und Widerstandes gegen Vollstreckungsbeamte belehrt und von der Dienststelle entlassen. Der freiwillig durchgeführte Atemalkoholtest ergab 1,7 Promille.

Original-Content von: Bundespolizeiinspektion Magdeburg, übermittelt durch news aktuell