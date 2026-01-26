PRESSEPORTAL Presseportal Logo

mehr Themen

Die Presseportal-AppGoogle PlayApp Store
Alle Meldungen
Folgen
Keine Meldung von Bundespolizeiinspektion Magdeburg mehr verpassen.
Warum muss ich meine Email-Adresse eingeben?

Bundespolizeiinspektion Magdeburg

BPOLI MD: Auseinandersetzung im S-Bahnbereich - Bundespolizei leitet Ermittlungsverfahren ein

Halle (Saale) (ots)

Am Sonntag, den 25. Januar 2026 informierte die Notfallleitstelle der Deutschen Bahn AG Leipzig um 16:53 Uhr die Bundespolizei in Halle (Saale) über eine gegenwärtige körperliche Auseinandersetzung im Tunnelbahnhof Halle-Neustadt. Alarmierte Einsatzkräfte der Bundespolizei verlegten daraufhin umgehend zum Ereignisort, stellten vor Ort einen 38-jährigen Kameruner als Reisenden und einen 58-jährigen Deutschen als Zugbegleiter fest und nahmen den Sachverhalt auf. Im Rahmen der ersten Befragungen gaben mitinvolvierte Zeugen sowie der Zugbegleiter an, dass der Reisende beim Betreten der S-Bahn zur Vorlage eines gültigen Fahrscheins aufgefordert wurde. Da dieser der Aufforderung nicht nachkam und dennoch in den Zug gelangen wollte, kam es zu einer körperlichen Auseinandersetzung zwischen beiden Personen. Dabei erlitt der 38-Jährige eine Rippenprellung. Der Zugbegleiter wurde im weiteren Verlauf durch einen Faustschlag im Gesicht getroffen, stürzte zu Boden und schlug mit dem Hinterkopf auf. Dabei verlor er kurzzeitig das Bewusstsein und erlitt Verletzungen am Kopf und im Gesicht. Aufgrund des Verletzungsgrades wurden für beide Beteiligten Rettungswagen zur medizinischen Erstversorgung angefordert. Zur ärztlichen Behandlung wurden beide Personen daraufhin in ein Klinikum gebracht, welches sie anschließend wieder verlassen konnten. Die Bundespolizei leitete von Amts wegen Ermittlungsverfahren wegen Körperverletzung sowie Hausfriedensbruch ein.

Rückfragen bitte an:

Bundespolizeiinspektion Magdeburg
Telefon: +49 (0) 391-56549-505
E-Mail: bpoli.magdeburg.oea@polizei.bund.de
http://www.bundespolizei.de
X: @bpol_pir

Original-Content von: Bundespolizeiinspektion Magdeburg, übermittelt durch news aktuell

Alle Meldungen
Folgen
Keine Meldung von Bundespolizeiinspektion Magdeburg mehr verpassen.
Warum muss ich meine Email-Adresse eingeben?
  • Druckversion
  • PDF-Version
Orte in dieser Meldung
Themen in dieser Meldung
Weitere Meldungen: Bundespolizeiinspektion Magdeburg
Weitere Meldungen: Bundespolizeiinspektion Magdeburg
Alle Meldungen Alle
  • 26.01.2026 – 12:16

    BPOLI MD: Erfolgreiche Öffentlichkeitsfahndung: Tatverdächtige namhaft gemacht

    Halle (Saale) / Braunsbedra (ots) - Am Donnerstag, den 22. Januar 2026 bat die Bundespolizeiinspektion Magdeburg die Bevölkerung um Unterstützung. Mittels einer Öffentlichkeitsfahndung wurde nach einer weiblichen Person, welche im Juni letzten Jahres rechtswidrig ein Smartphone eines 37-Jährigen gefunden und für sich behalten hatte, gesucht. Um die Identität der ...

    mehr
  • 26.01.2026 – 12:10

    BPOLI MD: 30-Jähriger gesucht - Bundespolizei vollstreckt Haftbefehl

    Magdeburg (ots) - Am Sonntag, den 25. Januar 2026 kontrollierte eine Streife der Bundespolizei um 14:57 Uhr am Hauptbahnhof Magdeburg einen 30-jährigen Mann. Bei der anschließenden Überprüfung seiner Personalien im Informationssystem der Polizei wurde bekannt, dass ihn die Staatsanwaltschaft Hanau per Haftbefehl suchte. Wegen Trunkenheit im Verkehr wurde der ...

    mehr
  • 23.01.2026 – 12:17

    BPOLI MD: Bundespolizei in Sachsen-Anhalt beteiligt sich an "Rail-Action-Day"

    Magdeburg, Halle (Saale), Stendal (ots) - Vom 22. bis zum 23. Januar 2026 fand für 24 Stunden eine gemeinsam koordinierte Aktion der europäischen Bahn- und Transport-Polizeien im Rahmen des Netzwerkes "RAILPOL" statt. Mit intensiven Maßnahmen beteiligte sich auch die Bundespolizeiinspektion Magdeburg daran, welche für die bahnpolizeiliche Aufgabenwahrnehmung im ...

    mehr
Das könnte Sie auch interessieren
Das könnte Sie auch interessieren