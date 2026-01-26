PRESSEPORTAL Presseportal Logo

mehr Themen

Die Presseportal-AppGoogle PlayApp Store
Alle Meldungen
Folgen
Keine Meldung von Bundespolizeiinspektion Magdeburg mehr verpassen.
Warum muss ich meine Email-Adresse eingeben?

Bundespolizeiinspektion Magdeburg

BPOLI MD: Erfolgreiche Öffentlichkeitsfahndung: Tatverdächtige namhaft gemacht

Halle (Saale) / Braunsbedra (ots)

Am Donnerstag, den 22. Januar 2026 bat die Bundespolizeiinspektion Magdeburg die Bevölkerung um Unterstützung. Mittels einer Öffentlichkeitsfahndung wurde nach einer weiblichen Person, welche im Juni letzten Jahres rechtswidrig ein Smartphone eines 37-Jährigen gefunden und für sich behalten hatte, gesucht. Um die Identität der Tatverdächtigen festzustellen, wurde vom Amtsgericht Halle (Saale) per Beschluss die Veröffentlichung der Fotos der Verdächtigen angeordnet und entsprechend publiziert. Die Identität der bisher Unbekannten konnte zweifelsfrei ermittelt werden. Entsprechend kann die Jugendliche nun für ihre begangene Straftat zur Rechenschaft gezogen werden. Die Bundespolizei bittet die Medien die Fahndung nicht mehr zu publizieren beziehungsweise entsprechend zu löschen.

Rückfragen bitte an:

Bundespolizeiinspektion Magdeburg
Telefon: +49 (0) 391-56549-505
E-Mail: bpoli.magdeburg.oea@polizei.bund.de
http://www.bundespolizei.de
X: @bpol_pir

Original-Content von: Bundespolizeiinspektion Magdeburg, übermittelt durch news aktuell

Alle Meldungen
Folgen
Keine Meldung von Bundespolizeiinspektion Magdeburg mehr verpassen.
Warum muss ich meine Email-Adresse eingeben?
  • Druckversion
  • PDF-Version
Orte in dieser Meldung
Themen in dieser Meldung
Weitere Meldungen: Bundespolizeiinspektion Magdeburg
Weitere Meldungen: Bundespolizeiinspektion Magdeburg
Alle Meldungen Alle
  • 26.01.2026 – 12:10

    BPOLI MD: 30-Jähriger gesucht - Bundespolizei vollstreckt Haftbefehl

    Magdeburg (ots) - Am Sonntag, den 25. Januar 2026 kontrollierte eine Streife der Bundespolizei um 14:57 Uhr am Hauptbahnhof Magdeburg einen 30-jährigen Mann. Bei der anschließenden Überprüfung seiner Personalien im Informationssystem der Polizei wurde bekannt, dass ihn die Staatsanwaltschaft Hanau per Haftbefehl suchte. Wegen Trunkenheit im Verkehr wurde der ...

    mehr
  • 23.01.2026 – 12:17

    BPOLI MD: Bundespolizei in Sachsen-Anhalt beteiligt sich an "Rail-Action-Day"

    Magdeburg, Halle (Saale), Stendal (ots) - Vom 22. bis zum 23. Januar 2026 fand für 24 Stunden eine gemeinsam koordinierte Aktion der europäischen Bahn- und Transport-Polizeien im Rahmen des Netzwerkes "RAILPOL" statt. Mit intensiven Maßnahmen beteiligte sich auch die Bundespolizeiinspektion Magdeburg daran, welche für die bahnpolizeiliche Aufgabenwahrnehmung im ...

    mehr
  • 22.01.2026 – 12:20

    BPOLI MD: Vermeintlicher Fahrraddieb stellt sich unfreiwillig selbst

    Magdeburg (ots) - Am Mittwochnachmittag, den 21. Januar 2026 meldete sich eine Zeugin telefonisch bei der Bundespolizeiinspektion Magdeburg und gab an, dass sie soeben ein hochwertiges Fahrrad zum Kauf angeboten bekommen hatte, welches der Verkäufer nach eigenen Angaben zuvor auf einem nahegelegenen Betriebshof gestohlen hatte. Nachdem die Zeugin das Angebot abgelehnt ...

    mehr
Das könnte Sie auch interessieren
Das könnte Sie auch interessieren