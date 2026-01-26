Bundespolizeiinspektion Magdeburg

BPOLI MD: Erfolgreiche Öffentlichkeitsfahndung: Tatverdächtige namhaft gemacht

Halle (Saale) / Braunsbedra (ots)

Am Donnerstag, den 22. Januar 2026 bat die Bundespolizeiinspektion Magdeburg die Bevölkerung um Unterstützung. Mittels einer Öffentlichkeitsfahndung wurde nach einer weiblichen Person, welche im Juni letzten Jahres rechtswidrig ein Smartphone eines 37-Jährigen gefunden und für sich behalten hatte, gesucht. Um die Identität der Tatverdächtigen festzustellen, wurde vom Amtsgericht Halle (Saale) per Beschluss die Veröffentlichung der Fotos der Verdächtigen angeordnet und entsprechend publiziert. Die Identität der bisher Unbekannten konnte zweifelsfrei ermittelt werden. Entsprechend kann die Jugendliche nun für ihre begangene Straftat zur Rechenschaft gezogen werden. Die Bundespolizei bittet die Medien die Fahndung nicht mehr zu publizieren beziehungsweise entsprechend zu löschen.

