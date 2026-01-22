Bundespolizeiinspektion Magdeburg

BPOLI MD: Vermeintlicher Fahrraddieb stellt sich unfreiwillig selbst

Magdeburg (ots)

Am Mittwochnachmittag, den 21. Januar 2026 meldete sich eine Zeugin telefonisch bei der Bundespolizeiinspektion Magdeburg und gab an, dass sie soeben ein hochwertiges Fahrrad zum Kauf angeboten bekommen hatte, welches der Verkäufer nach eigenen Angaben zuvor auf einem nahegelegenen Betriebshof gestohlen hatte. Nachdem die Zeugin das Angebot abgelehnt hatte zog der Anbieter Richtung Haupteingang des Hauptbahnhofs Magdeburg weiter. Vorerst übernahm eine, sich in der Nähe befindliche, Streife der Bundespolizei den Sachverhalt. Umgehend wurde eine Personenbeschreibung aufgenommen, an die eingesetzten Streifen zur Nahbereichsfahndung weitergegeben und eine Videoauswertung begonnen. Die beschriebene Person konnte daraufhin vor dem Haupteingang erkannt und gestellt werden. Mit dem Sachverhalt konfrontiert, äußerte der Deutsche nun allerdings das Rad von einem Freund gekauft zu haben. Das mitgeführte Fahrrad erschien im Fahndungssystem der Polizei, da es von seinem Besitzer erst einen Tag zuvor als gestohlen gemeldet wurde. Zum Abgleich wurde dieser kontaktiert und zum angeblichen freundschaftlichen Verkauf befragt. Der Besitzer gab an in der Nähe des Hauptbahnhofes Magdeburg bei einem Betrieb zu arbeiten, was sich mit der Aussage der Zeugin deckte. Die Bundespolizisten nahmen den vermeintlichen Fahrraddieb in die Räumlichkeiten der Bundespolizei am Hauptbahnhof Magdeburg mit und überprüften seine Identität. Inzwischen trafen Kräfte der zuständigen Landespolizei ein und über-nahmen den Sachverhalt für weitere Ermittlungen. Nach einer eingehen-den Belehrung erhielt der 43-Jährige Anzeigen nach dem Strafgesetz-buch und wurde von der Dienststelle entlassen. Das entwendete Fahrrad wurde sichergestellt und konnte noch am selben Abend an den rechtmäßigen Besitzer zurückgegeben werden.

