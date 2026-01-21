PRESSEPORTAL Presseportal Logo

BPOLI MD: Bundespolizei vollstreckt Haftbefehl bei 43-Jährigem

Halle (Saale) (ots)

Am Dienstag, den 20. Januar 2026 um 18:39 Uhr nutzte ein 43-jähriger Mann den Regionalexpress von Stumsdorf nach Halle (Saale) und konnte bei der Fahrausweiskontrolle keinen gültigen Fahrausweis vorzeigen. Nach Halt am Hallenser Hauptbahnhof übernahm eine Streife der Bundespolizei den Sachverhalt und stellte die Identität des Mannes zweifelsfrei fest. Bei der Überprüfung seiner Personalien im Fahndungssystem der Polizei stellte sich jedoch heraus, dass nach dem Deutschen per Haftbefehl gesucht wird. Demnach wurde der 43-Jährige vom Amtsgericht Bitterfeld-Wolfen im April 2025 wegen des Erschleichens von Leistungen in drei Fällen zu einer Geldstrafe von 1600 Euro beziehungsweise zu einer Ersatzfreiheitsstrafe von 80 Tagen durch Strafbefehl verurteilt. Da der Verurteilte den Geldbetrag nicht zahlte und sich nicht zum Strafantritt stellte, wurde durch die Staatsanwaltschaft Dessau-Roßlau im Dezember 2025 der Haftbefehl erlassen. Diesen eröffneten ihm die Bundespolizisten und wollten ihn festnehmen. Daraufhin versuchte der Mann zu flüchten, was ihm aber nicht gelang. Die Bundespolizisten nahmen ihn mit zur Dienststelle am Hauptbahnhof Halle (Saale). Bei der Durchsuchung wurden darüber hinaus auch Betäubungsmittel bei ihm aufgefunden. Weil er den haftabwendenden Betrag von 1600 Euro nicht aufbringen konnte, wurde der Mann in eine Justizvollzugsanstalt gebracht, um seine Restfreiheitsstrafe von 40 Tagen anzutreten. Die Bundespolizisten informierten die ausschreibende Behörde über die Vollstreckung des Haftbefehls und fertigten darüber hinaus Strafanzeigen gegen den Mann wegen des Erschleichens von Leistungen und Verstoßes gegen das Betäubungsmittelgesetz.

Rückfragen bitte an:

Bundespolizeiinspektion Magdeburg
Telefon: +49 (0) 391-56549-505
E-Mail: bpoli.magdeburg.oea@polizei.bund.de
http://www.bundespolizei.de
X: @bpol_pir

Original-Content von: Bundespolizeiinspektion Magdeburg, übermittelt durch news aktuell

