PRESSEPORTAL Presseportal Logo

mehr Themen

Die Presseportal-AppGoogle PlayApp Store
Alle Meldungen
Folgen
Keine Meldung von Bundespolizeiinspektion Magdeburg mehr verpassen.
Warum muss ich meine Email-Adresse eingeben?

Bundespolizeiinspektion Magdeburg

BPOLI MD: 37-Jähriger widersetzt sich der Kontrolle und verletzt zwei Bundespolizisten

Magdeburg (ots)

Am Samstag, den 17. Januar 2026 um 09:11 Uhr beabsichtigte eine Streife der Bundespolizei die Kontrolle eines Mannes im Personentunnel des Magdeburger Hauptbahnhofes. Der Identitätsfeststellung entzog sich dieser, trotz Aufforderung stehen zu bleiben, durch Ausweichen und Weiterlaufen. Unvermittelt schlug der 37-Jährige auf die Bundespolizisten ein und traf beide im Gesicht. Mit Unterstützung einer hinzugezogenen Streife konnte der, bereits als gewalttätig in Erscheinung getretene Deutsche unter Kontrolle gebracht werden. Gefesselt wurde er in die Diensträume der Bundespolizei mitgenommen und erkennungsdienstlich behandelt. Nach eingehender Belehrung eröffneten die Beamten ihm Strafanzeigen wegen Beleidigung, Sachbeschädigung, Körperverletzung, tätlichen Angriffs auf sowie Widerstandes gegen Vollstreckungsbeamte. Die beiden Bundespolizisten mussten aufgrund der Verletzungen ärztlich behandelt werden und ihren Dienst abbrechen. Der Mann durfte nach Rücksprache mit dem zuständigen Bereitschaftsstaatsanwalt seinen Weg mit einem Platzverweis für den Hauptbahnhof Magdeburg fortsetzen.

Rückfragen bitte an:

Bundespolizeiinspektion Magdeburg
Telefon: +49 (0) 391-56549-505
E-Mail: bpoli.magdeburg.oea@polizei.bund.de
http://www.bundespolizei.de
X: @bpol_pir

Original-Content von: Bundespolizeiinspektion Magdeburg, übermittelt durch news aktuell

Alle Meldungen
Folgen
Keine Meldung von Bundespolizeiinspektion Magdeburg mehr verpassen.
Warum muss ich meine Email-Adresse eingeben?
  • Druckversion
  • PDF-Version
Orte in dieser Meldung
Themen in dieser Meldung
Weitere Meldungen: Bundespolizeiinspektion Magdeburg
Weitere Meldungen: Bundespolizeiinspektion Magdeburg
Alle Meldungen Alle
  • 19.01.2026 – 12:00

    BPOLI MD: Vermutliche Buntmetalldiebe auf frischer Tat ertappt

    Halle (Saale) (ots) - Am Samstag, den 17. Januar 2026 informierte die Notfallleitstelle der Bahn in Leipzig um 12:45 Uhr die Bundespolizeiinspektion Magdeburg über einen gegenwärtigen vermutlichen Buntmetalldiebstahl an der Bahnstrecke im Bereich Halle (Saale). Ein achtsamer Lokführer eines Güterzuges bemerkte verdächtige Personen beim Passieren des Bereiches und ...

    mehr
  • 16.01.2026 – 12:00

    BPOLI MD: 35-Jähriger beleidigt, greift an, widersetzt sich - Strafanzeige und Hausverbot

    Halle (Saale) (ots) - Am Donnerstag, den 15. Januar 2026 beleidigte ein 35-Jähriger um 22:01 Uhr im Hauptbahnhof Halle (Saale) erst drei Mitarbeiter der Bahnsicherheit und im Weiteren einen uniformierten Bundespolizisten, welcher sich auf dem Heimweg befand. Der aggressive und lautstark um sich schreiende Mann, ging wiederholt auf den Beamten zu, sodass er ihn ...

    mehr
Das könnte Sie auch interessieren
Das könnte Sie auch interessieren