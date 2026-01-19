Bundespolizeiinspektion Magdeburg

BPOLI MD: 37-Jähriger widersetzt sich der Kontrolle und verletzt zwei Bundespolizisten

Magdeburg (ots)

Am Samstag, den 17. Januar 2026 um 09:11 Uhr beabsichtigte eine Streife der Bundespolizei die Kontrolle eines Mannes im Personentunnel des Magdeburger Hauptbahnhofes. Der Identitätsfeststellung entzog sich dieser, trotz Aufforderung stehen zu bleiben, durch Ausweichen und Weiterlaufen. Unvermittelt schlug der 37-Jährige auf die Bundespolizisten ein und traf beide im Gesicht. Mit Unterstützung einer hinzugezogenen Streife konnte der, bereits als gewalttätig in Erscheinung getretene Deutsche unter Kontrolle gebracht werden. Gefesselt wurde er in die Diensträume der Bundespolizei mitgenommen und erkennungsdienstlich behandelt. Nach eingehender Belehrung eröffneten die Beamten ihm Strafanzeigen wegen Beleidigung, Sachbeschädigung, Körperverletzung, tätlichen Angriffs auf sowie Widerstandes gegen Vollstreckungsbeamte. Die beiden Bundespolizisten mussten aufgrund der Verletzungen ärztlich behandelt werden und ihren Dienst abbrechen. Der Mann durfte nach Rücksprache mit dem zuständigen Bereitschaftsstaatsanwalt seinen Weg mit einem Platzverweis für den Hauptbahnhof Magdeburg fortsetzen.

