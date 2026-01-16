PRESSEPORTAL Presseportal Logo

Bundespolizeiinspektion Magdeburg

BPOLI MD: 35-Jähriger beleidigt, greift an, widersetzt sich - Strafanzeige und Hausverbot

Halle (Saale) (ots)

Am Donnerstag, den 15. Januar 2026 beleidigte ein 35-Jähriger um 22:01 Uhr im Hauptbahnhof Halle (Saale) erst drei Mitarbeiter der Bahnsicherheit und im Weiteren einen uniformierten Bundespolizisten, welcher sich auf dem Heimweg befand. Der aggressive und lautstark um sich schreiende Mann, ging wiederholt auf den Beamten zu, sodass er ihn wegstoßen musste. Im Rahmen der Personalienfeststellung legte der Deutsche seine mitgeführten Sachen auf den Boden, schob die Ärmel seiner Jacke nach oben, lief aggressiv und zum Schlag ausholend in Richtung des Bundespolizisten. Dieser konnte den Angriff abwehren. Er brachte den Angreifer zu Boden und legte ihm Handfesseln an. Anschließend begaben sich alle involvierten Personen zum nahegelegenen Bundespolizeirevier. Hierbei stemmte sich der Tatverdächtige gegen die Maßnahme. Ein durchgeführter Atemalkoholtest brachte bei ihm einen Wert von 1,35 Promille. Er erhielt Strafanzeigen wegen Beleidigung und wegen des tätlichen Angriffs auf sowie Widerstandes gegen Vollstreckungsbeamte. Zudem stellten die Mitarbeiter der Bahnsicherheit ein einjähriges Hausverbot für den Hauptbahnhof Halle (Saale) gegen den Mann aus.

Rückfragen bitte an:

Bundespolizeiinspektion Magdeburg
Telefon: +49 (0) 391-56549-505
E-Mail: bpoli.magdeburg.oea@polizei.bund.de
http://www.bundespolizei.de
X: @bpol_pir

Original-Content von: Bundespolizeiinspektion Magdeburg, übermittelt durch news aktuell

