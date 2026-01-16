Bundespolizeiinspektion Magdeburg

BPOLI MD: Bundespolizei vollstreckt Haftbefehl bei 38-Jährigem

Magdeburg (ots)

Am Donnerstag, den 15. Januar 2026 um 21:45 Uhr wurde ein 38-jähriger Mann durch Beamte der Bundespolizei am Hauptbahnhof Magdeburg kontrolliert und seine Personalien im polizeilichen Fahndungssystem überprüft. Im Ergebnis dieser Überprüfung wurde bekannt, dass der Deutsche per Haftbefehl durch die Staatsanwaltschaft Berlin gesucht wird. Demnach wurde der Mann durch das Amtsgericht Tiergarten bereits im August 2022 wegen Bedrohung zu einer Geldstrafe von 750 Euro beziehungsweise zu einer Ersatzfreiheitsstrafe von 50 Tagen verurteilt. Da der Gesuchte unbekannten Aufenthalts war, wurde seitens der Staatsanwaltschaft Berlin im November 2024 der Haftbefehl erlassen. Diesen eröffneten ihm die Beamten, nahmen ihn fest und mit zur Dienststelle am Magdeburger Hauptbahnhof. Da der Verurteilte nicht in der Lage war, den haftabwendenden Betrag von 450 Euro zu zahlen, wurde er in eine Justizvollzugsanstalt eingeliefert, wo er die kommenden 30 Tage verbringen wird. Nach Abschluss aller polizeilichen Maßnahmen wurde die ausschreibende Behörde über den Vollzug des Haftbefehls unterrichtet.

Original-Content von: Bundespolizeiinspektion Magdeburg, übermittelt durch news aktuell