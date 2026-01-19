Bundespolizeiinspektion Magdeburg

BPOLI MD: Zugfahrt ohne Ticket und mit Haftbefehl gesucht - 32-Jähriger erhält Strafanzeige und kommt ins Gefängnis

Magdeburg (ots)

Am Sonntag, den 18. Januar 2026 nutzte ein 32-jähriger Mann um 02:18 Uhr den Regionalexpress von Braunschweig nach Magdeburg, ohne im Besitz einer gültigen Fahrkarte zu sein. Nach Ankunft des Zuges am Hauptbahnhof Magdeburg wurde durch eingesetzte Beamte der Bundespolizei die Identität des Mannes überprüft. Der Abgleich seiner Personaldaten mit dem Fahndungssystem der Polizei ergab eine Ausschreibung zur Strafvollstreckung. Demnach wurde der 32-jährige Pole vom Amtsgericht Dresden im August 2025 wegen Diebstahls zu einer Geldstrafe von 450 Euro beziehungsweise zu einer Ersatzfreiheitsstrafe von 30 Tagen durch Strafbefehl verurteilt. Da der Verurteilte den Geldbetrag nicht zahlte und unbekannten Aufenthalts war, wurde durch die Staatsanwaltschaft Dresden in diesem Monat der Haftbefehl erlassen. Die Bundespolizisten eröffneten dem Gesuchten den Haftbefehl und nahmen ihn fest. Weil er den haftabwendenden Betrag von 450 Euro nicht aufbringen konnte, wurde der Mann in eine Justizvollzugsanstalt gebracht, um seine Restfreiheitsstrafe von 15 Tagen anzutreten. Die Bundespolizisten informierten die ausschreibende Behörde über die Vollstreckung des Haftbefehls und fertigten darüber hinaus auch eine Strafanzeige gegen den Mann, wegen des Erschleichens von Leistungen.

