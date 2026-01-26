PRESSEPORTAL Presseportal Logo

mehr Themen

Die Presseportal-AppGoogle PlayApp Store
Alle Meldungen
Folgen
Keine Meldung von Bundespolizeiinspektion Magdeburg mehr verpassen.
Warum muss ich meine Email-Adresse eingeben?

Bundespolizeiinspektion Magdeburg

BPOLI MD: 30-Jähriger gesucht - Bundespolizei vollstreckt Haftbefehl

Magdeburg (ots)

Am Sonntag, den 25. Januar 2026 kontrollierte eine Streife der Bundespolizei um 14:57 Uhr am Hauptbahnhof Magdeburg einen 30-jährigen Mann. Bei der anschließenden Überprüfung seiner Personalien im Informationssystem der Polizei wurde bekannt, dass ihn die Staatsanwaltschaft Hanau per Haftbefehl suchte. Wegen Trunkenheit im Verkehr wurde der polnische Staatsangehörige bereits im Oktober 2024 durch das Amtsgericht Gelnhausen zu einer Geldstrafe von 1600 Euro oder einer Ersatzfreiheitsstrafe von 40 Tagen verurteilt. Da er unbekannten Aufenthalts war und weder die Geldstrafe zahlte noch die Ersatzfreiheitsstrafe antrat, wurde seitens der Staatsanwaltschaft Hanau im September 2025 der in Rede stehende Haftbefehl erlassen. Die Bundespolizisten eröffneten dem Gesuchten diesen, nahmen ihn fest und mit in die Dienststelle am Magdeburger Hauptbahnhof. Den haftabwendenden Betrag von 1600 Euro konnte der Festgenommene nicht zahlen, so dass er nach Abschluss aller erforderlichen Maßnahmen für die nächsten 20 Tage an eine Justizvollzugsanstalt übergeben wurde. Darüber hinaus informierten die Beamten die ausschreibende Behörde über den Vollzug des Haftbefehls.

Rückfragen bitte an:

Bundespolizeiinspektion Magdeburg
Telefon: +49 (0) 391-56549-505
E-Mail: bpoli.magdeburg.oea@polizei.bund.de
http://www.bundespolizei.de
X: @bpol_pir

Original-Content von: Bundespolizeiinspektion Magdeburg, übermittelt durch news aktuell

Alle Meldungen
Folgen
Keine Meldung von Bundespolizeiinspektion Magdeburg mehr verpassen.
Warum muss ich meine Email-Adresse eingeben?
  • Druckversion
  • PDF-Version
Orte in dieser Meldung
Themen in dieser Meldung
Weitere Meldungen: Bundespolizeiinspektion Magdeburg
Weitere Meldungen: Bundespolizeiinspektion Magdeburg
Alle Meldungen Alle
  • 23.01.2026 – 12:17

    BPOLI MD: Bundespolizei in Sachsen-Anhalt beteiligt sich an "Rail-Action-Day"

    Magdeburg, Halle (Saale), Stendal (ots) - Vom 22. bis zum 23. Januar 2026 fand für 24 Stunden eine gemeinsam koordinierte Aktion der europäischen Bahn- und Transport-Polizeien im Rahmen des Netzwerkes "RAILPOL" statt. Mit intensiven Maßnahmen beteiligte sich auch die Bundespolizeiinspektion Magdeburg daran, welche für die bahnpolizeiliche Aufgabenwahrnehmung im ...

    mehr
  • 22.01.2026 – 12:20

    BPOLI MD: Vermeintlicher Fahrraddieb stellt sich unfreiwillig selbst

    Magdeburg (ots) - Am Mittwochnachmittag, den 21. Januar 2026 meldete sich eine Zeugin telefonisch bei der Bundespolizeiinspektion Magdeburg und gab an, dass sie soeben ein hochwertiges Fahrrad zum Kauf angeboten bekommen hatte, welches der Verkäufer nach eigenen Angaben zuvor auf einem nahegelegenen Betriebshof gestohlen hatte. Nachdem die Zeugin das Angebot abgelehnt ...

    mehr
  • 21.01.2026 – 12:00

    BPOLI MD: Bundespolizei vollstreckt Haftbefehl bei 43-Jährigem

    Halle (Saale) (ots) - Am Dienstag, den 20. Januar 2026 um 18:39 Uhr nutzte ein 43-jähriger Mann den Regionalexpress von Stumsdorf nach Halle (Saale) und konnte bei der Fahrausweiskontrolle keinen gültigen Fahrausweis vorzeigen. Nach Halt am Hallenser Hauptbahnhof übernahm eine Streife der Bundespolizei den Sachverhalt und stellte die Identität des Mannes ...

    mehr
Das könnte Sie auch interessieren
Das könnte Sie auch interessieren