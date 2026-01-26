Bundespolizeiinspektion Magdeburg

BPOLI MD: 30-Jähriger gesucht - Bundespolizei vollstreckt Haftbefehl

Magdeburg (ots)

Am Sonntag, den 25. Januar 2026 kontrollierte eine Streife der Bundespolizei um 14:57 Uhr am Hauptbahnhof Magdeburg einen 30-jährigen Mann. Bei der anschließenden Überprüfung seiner Personalien im Informationssystem der Polizei wurde bekannt, dass ihn die Staatsanwaltschaft Hanau per Haftbefehl suchte. Wegen Trunkenheit im Verkehr wurde der polnische Staatsangehörige bereits im Oktober 2024 durch das Amtsgericht Gelnhausen zu einer Geldstrafe von 1600 Euro oder einer Ersatzfreiheitsstrafe von 40 Tagen verurteilt. Da er unbekannten Aufenthalts war und weder die Geldstrafe zahlte noch die Ersatzfreiheitsstrafe antrat, wurde seitens der Staatsanwaltschaft Hanau im September 2025 der in Rede stehende Haftbefehl erlassen. Die Bundespolizisten eröffneten dem Gesuchten diesen, nahmen ihn fest und mit in die Dienststelle am Magdeburger Hauptbahnhof. Den haftabwendenden Betrag von 1600 Euro konnte der Festgenommene nicht zahlen, so dass er nach Abschluss aller erforderlichen Maßnahmen für die nächsten 20 Tage an eine Justizvollzugsanstalt übergeben wurde. Darüber hinaus informierten die Beamten die ausschreibende Behörde über den Vollzug des Haftbefehls.

