Bundespolizeiinspektion Magdeburg

BPOLI MD: Bundespolizei vollstreckt Haftbefehl bei 35-Jährigem

Magdeburg (ots)

Am Hauptbahnhof Magdeburg wurde am Montag, den 26. Januar 2026 um 10:02 Uhr ein 35-jähriger Mann von einer Streife der Bundespolizei kontrolliert. Bei der sich anschließenden Überprüfung der Personalien im Fahndungssystem der Polizei wurde bekannt, dass die Staatsanwaltschaft Magdeburg nach dem Deutschen mit einem Haftbefehl sucht. Bereits im Juli 2025 wurde gegen den Mann durch das Amtsgericht Magdeburg ein Strafbefehl wegen unerlaubten Besitzes von Betäubungsmitteln erlassen. Demnach wurde ihm eine Geldstrafe in Höhe von 1650 Euro beziehungsweise eine Ersatzfreiheitsstrafe von ursprünglich 110 Tagen auferlegt. Dem Verurteilten wurde der Haftbefehl durch die Beamten der Bundespolizei eröffnet. Der Mann wurde festgenommen und zur Dienststelle am Hauptbahnhof Magdeburg verbracht. Da der Gesuchte bislang unbekannten Aufenthalts war und sich dadurch der Vollstreckung entzog, wurde durch die Staatsanwaltschaft Magdeburg im Dezember 2025 der Haftbefehl erlassen. Der Mann konnte den haftabwendenden Betrag von 1650 Euro nicht auftreiben, so dass er nach Abschluss aller notwendigen Maßnahmen in eine Justizvollzugsanstalt eingeliefert wurde. Im Anschluss wurde die ausschreibende Behörde über den Vollzug des Haftbefehls informiert.

