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Bundespolizeiinspektion Offenburg

BPOLI-OG: Einbruch am Bahnhof Bühl - Bundespolizei sucht Zeugen

Bühl (ots)

Bislang unbekannte Täterschaft ist in den Bahnhof Bühl eingebrochen. Bei einer dort ansässigen Buchhandlung wurde nach dem derzeitigen Stand der Ermittlungen eine Scheibe eingeschlagen und Gegenstände, darunter auch Tabakwaren, entwendet.

Ein Reisender bemerkte am 6. April 2026 gegen 5 Uhr morgens, dass die Tür des Bahnhofs aufgehebelt worden war, und verständigte die Polizei.

Die Bundespolizei sicherte vor Ort Spuren. Der Wert der gestohlenen Gegenstände beläuft sich ersten Schätzungen zufolge auf mehrere Tausend Euro. Zum genauen Tatzeitpunkt sowie zur möglichen Täterschaft liegen derzeit keine Erkenntnisse vor. Die Bundespolizeiinspektion Offenburg hat die Ermittlungen aufgenommen und hofft auf sachdienliche Hinweise unter 0781/9190-0.

Rückfragen bitte an:

Bundespolizeiinspektion Offenburg
Jana Disch
Telefon: 0781/9190-1010
E-Mail: bpoli.offenburg.oea@polizei.bund.de

Original-Content von: Bundespolizeiinspektion Offenburg, übermittelt durch news aktuell

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